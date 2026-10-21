Trump’tan Beyaz Saray’da dikkat çeken açıklamalar: "Böyle giderse Avrupa kalmayacak"

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da basın mensuplarının sorularını cevapladı. Fransa’daki protestolara neden olan ekonomik şartların ABD’de de etkili olma ihtimaline dair bir soru alan Trump, "Biz, ülke tarihinde görülmeyen bir büyüme yaşıyoruz. Şu anda dünyadaki tüm ülkelerden daha fazla büyüyoruz. Fransa’da büyüme yok. Tam aksi var. Bunun nedeni, sosyal programların çok ağır olması. Ne yaparsanız yapın yetmiyor" dedi.

Fransa’da yaşananların bir göç sorunu olduğunu savunan Trump, "Fransa’ya akın eden insanlar var. Ülkemizde (eski Başkan) Biden döneminde olduğu gibi, bunlar kontrol edilmedi. Geçmişleri araştırılmadı. Biz böyle yapmıyoruz. Çoğunu ülkeden çıkardık ve daha fazlasını çıkarmaya devam ediyoruz. En kötü olanları çıkardık. Hala peşinde olduğumuz bazı kişiler var. Avrupa’nın bu tutumunu değiştirmesi gerekiyor. Yoksa geriye Avrupa diye bir şey kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Fransa’da gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aşırı sağcı Marine Le Pen’i destekleme ihtimaline ilişkin olarak Trump, "Kendisini tanımam fakat ona çok kötü davranıldığını düşünüyorum" dedi.

"BÖYLE GİDERSE, YAKINDA AVRUPA DİYE BİR ŞEY KALMAYACAK"

Avrupa’nın İran konusunda ABD’ye yardımcı olmadığını fakat "Grönland’ı ABD’ye verecek kadar nazik davrandığını" söyleyen Trump, "Grönland’ı aldık. Açıkçası Avrupa ile ilişkilerimiz harika. Ama kendilerine çekidüzen vermeleri gerekiyor. Yoksa geriye Avrupa kalmayacak. Dostluk kurabileceğimiz bir Avrupa bile kalmayacak. Fransa’da olanlara bakın. Uzun zamandır bu işlerle uğraşıyorum ve başka ülkeleri de izliyorum. Asla böyle bir şey görmüş değilim. Bu küçük bir ayaklanma değil. Tam manasıyla bir devrim ve devam ediyor. Yardımcı olmak, onlarla birlikte olmak istiyoruz. Ama böyle giderse, yakında Avrupa diye bir şey kalmayacak" dedi.

Kökeninin Avrupa’ya uzandığını ve Avrupa’yı sevdiğini söyleyen Trump, "Bunları sınır dışı etmeleri lazım. Defolup gitsinler. Yoksa Avrupa Birliği diye bir şey kalmayacak" şeklinde konuştu.

Trump, "Ayaklanmacıları ülkeden çıkarmanız gerek. Bu durum sadece ‘Artık daha fazla insan almayacağız’ diyerek çözülmez. Almaya da devam ediyorlar. İspanya’ya bir bakın. Sadece birkaç hafta önce yüz binin üzerinde insan birkaç dakika içinde ülkeye akın etti. Hiçbir şey yapmıyorlar. Nerede yaşadıklarını bile bilmiyorum. Bu çılgınca bir durum" dedi.

"RUSYA’NIN SINIRSIZ İNSAN KAYNAĞI VAR VE HİÇ DURMADAN İLERLİYOR"

Bugün Norveç’in başkenti Oslo’da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un da katılımıyla gerçekleşen temasların ardından Ukrayna’da barış sürecinin durumuna ilişkin bir soru alan Trump, "Bence Rusya bu işi bitirmek istiyor. Rusya, koca bir makine ve sürekli ilerliyor. Çok büyük bir toprak parçasını ele geçirdiler. Ukrayna’nın iyi ya da kötü durumda olduğunu söyleyebilirsiniz ama Rusya’nın ele geçirdiği arazi her hafta giderek büyüyor. Rusya’nın sınırsız insan kaynağı var ve hiç durmadan ilerliyor" ifadelerine yer verdi.

"ZELENSKİY’İN BİR ANLAŞMA YAPMASINI İSTİYORUZ"

Rusya’nın savaşta büyük kayıplar vermesine rağmen çok büyük bir ülke olduğunu vurgulayan Trump, diğer yandan Ukrayna’nın öyle olmadığını ve bu savaşı sona erdirmesi gerektiğini söyledi. Trump, "Zelenskiy’in bu savaşı sona erdirmeyi istemesi gerekiyor. Eğer istemezse bunun çok kötü olacağını düşünüyorum. Ukrayna’ya muazzam miktarda yardım yaptık ama karşılığında dizel fiyatlarının yükselmesinden başka bir şey almadık. Ukrayna’ya muhtemelen neredeyse herkesten fazla para verdik. Yüz milyarlarca dolar. Karşılığında hiçbir şey almadık. Amerikalı vergi mükellefleri bundan yoruldu. Zelenskiy’in bir anlaşma yapmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy’in iki yıl önce Oval Ofis’teki görüşme sırasında iyi bir anlaşma yapabilecek durumda olduğunu savunan Trump, "Halkının buna daha fazla dayanacağını sanmıyorum. Bir savaş yürütüyorlar. Geçen ay iki taraf toplam 32 bin insan kaybetti" diye konuştu.

ABD ve Avrupa’nın Ukrayna için bir servet harcadığını ve Avrupa’nın artık yorulduğunu da sözlerine ekleyen Trump, "Gerçekten yoruldular. Anlaşma yapmazlarsa bence durum giderek daha kötüye gidecek. Rusya çok büyük bir ülke. Çok fazla insanı var. Yararlanabilecekleri büyük bir insan kaynağı var. Ukrayna’nın böyle bir insan kaynağı yok. Artık anlaşma yapma zamanı" dedi.

Rusya’nın Ukrayna’yı dört saat içinde alamamış olmasını Rusya’nın tankları azami hızla otoyoldan ilerletmek yerine tarım arazilerine süren bir Rus generalin "aptallık etmesine" bağlayan Trump, "Çamura saplandı. Bataklık gibiydi. Önceki gece, son 10 yılın en şiddetli yağışı yaşanmıştı. Toprak tamamen ıslaktı. Çoğu insan hatırlamaz ama benim hatırımda. Savaş dediğiniz şey böyle bir şeydir. Ne olacağı bilinmez. Mahsur kaldılar ve Ukraynalılar da onlara verdiğim tanksavar silahı Javelinleri kullandı" dedi.

"ZELENSKİY VE PUTİN’İN ANLAŞMA İMZALAMAK İÇİN AYNI ODADA BULUNMALARI GEREKMİYOR"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in bir anlaşma imzalamak için aynı odada mı bulunmaları gerektiği sorusuna Trump, "Duruma bağlı. Aynı odada olmaları gerekmiyor. Başka bir şekilde de yapabilirler. Aynı odada bulunmaları zor. Nasıl yapılacağı umrumda değil. Her ay 32 bin, 25 bin insanın öldüğünü görmek istemiyorum" diye cevap verdi.

Hindistan’la yapılması planlanan ticaret anlaşmasına ilişkin ayrıntı taleplerine cevabında Trump, "Anlaşmaya oldukça yakınız. Daha önce yaptıklarımızdan farklı türde bir anlaşma olacak. Bence muazzam" dedi.

ABD’de özellikle kırsal kesimde seçmenlerin ekonominin durumundan memnun olmadığına ilişkin verilere yorumu sorulan Trump, bu soruya ekonomik durumun İran savaşı sona erer ermez düzeleceği ifadeleriyle cevap verdi. Trump, "Muazzam bir desteğe sahibiz. İnsanlar akaryakıt fiyatlarından şikayet ettiğinde, kulağa basit gelse de, insanların kendilerinin dile getirdiği şey; 'Bu büyük bir bedel ama aslında İran’ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek için ödenen küçük bir bedel.' Ve asla nükleer silaha sahip olamayacaklar" şeklinde konuştu.

Trump, İran’dan hemen çekilebileceklerini ancak beş veya on yıl sonra aynı şeyin yeniden yaşanmayacağından emin olmak istediklerini söyledi.