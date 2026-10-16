Trump ABD'deki ara seçim öncesinde kan kaybediyor ama farkında değil: Katil olsam da desteklerler

ABD Başkanı Donald Trump 3 Kasım'daki ara seçimler öncesinde çalışmalarını sürdürüyor. Arizona'da düzenlenen bir mitingde konuşan Trump, burada dikkat çeken açıklamalara imza attı. Konuşmasının ortasında bir an duran Trump, YouTube'da izlediği bir röportajda gördüğü bir kadını, kalabalığın arasında bulmaya çalıştı.

''BİRİNİ ÖLDÜRSEM SORUN OLUR MU? HAYIR''

Başkan, "Bugün internette bazı kişilerin röportajlarını izledim. Çok güzellerdi. Kadınlar. Aralarında bir kadın vardı ki, ne yaparsam yapayım bu kadın bana oy vermekten vazgeçmezdi. Aslında beni seviyordu" dedi.

Kalabalığa "O kadın nerede?" diye sordu ve şunları söyledi:

''Uzun bir röportaj vermişti. Harikaydı. Ne yaparsam yapayım vazgeçmezdi. Ona, 'Birini öldürmesi sorun olur mu?' diye sorsalardı 'Hayır' derdi.''

Trump bu sözlerini 2016 yılında da söylemişti. O dönem ''Beşinci Cadde'nin ortasında durup birini vursam bile hiçbir seçmenimi kaybetmem" demişti ve bu açıklaması çok tartışılmıştı.

ANKETLER HATTA CUMHURİYETÇİLER AKSİNİ SÖYLÜYOR

Trump'ın bu söylemlerinin aksi ise son yapılan anketlerde görülüyor. Hatta bazı Cumhuriyetçi Temsilciler de yaklaşan ara seçimlerde partinin Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğunu kaybedebileceğini söyledi.

Trump da halihazırda düşük onay oranlarıyla boğuşuyor. Reuters/Ipsos anketine göre, destek görmeyen İran savaşı ve yüksek yaşam maliyetleri nedeniyle Amerikalıların yüzde 65'i Trump'ın performansını onaylamıyor.

EKONOMİ EN ÖNEMLİ KONU

Cumhuriyetçi adayların genellikle kolayca kazandığı eyaletlerde yoğun kampanya yürüten Trump, son zamanlarda Teksas, Ohio ve Alaska'da mitingler düzenledi ve seçmenlere ara seçimlerde sanki kendisi de oy pusulasındaymış gibi davranmaları çağrısında bulundu.

Trump'ın mitinglerdeki çabalarına rağmen anket sonuçları Cumhuriyetçiler için olumsuz bir tablo çiziyor. Büyük bir çoğunluk, Trump'ın hem yurt içinde hem de yurt dışında yetersiz performans sergilediğine inanıyor ve yaklaşan seçimlerde ciddi bir değişiklik görmek istiyor.

Seçmenlerin yaklaşık yüzde 80'i ekonominin ve hayat pahalılığının yaklaşan seçimlerdeki en önemli konular arasında olduğunu söylüyor.