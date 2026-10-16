ABD Başkanı Donald Trump Newsmax'e verdiği röportajda 'tüm bombaların anası' olarak nitelendirilen MOAB hakkında konuştu. İran'a karşı yeni saldırı sinyali veren Trump, "Ara seçimlerden sonra İran’a düzenlenebilecek olası bir askeri operasyonda ‘tüm bombaların anası’ (MOAB) olarak adlandırılan mühimmatın kullanılabileceği" yönündeki iddialara değindi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kara operasyonu olacak mı? Trump, İran'a saldırı sinyali verip hedefteki yeri açıkladı! ABD Başkanı Donald Trump, Newsmax'e verdiği röportajda 'tüm bombaların anası' olarak nitelendirilen MOAB, İran'ın nükleer kapasitesi ve küresel nükleer güç dengesi hakkında açıklamalarda bulundu. Trump, 'tüm bombaların anası' (MOAB) mühimmatının nükleer bir silah olmadığını, ancak küçük bir nükleer silah etkisi gösteren devasa bir bomba olduğunu belirtti. İran'a karşı nükleer silaha başvurmaya gerek olmadığını söyleyen Trump, nükleer güç sıralamasında ABD'nin birinci, Rusya'nın ikinci ve Çin'in üçüncü olduğunu, Çin'in 5-6 yıl içinde ABD'yi yakalayabileceğini ifade etti. İran'ın nükleer silaha sahip olması durumunda bunu anında kullanacağını savunan Trump, ülkenin nükleer silaha sahip olamayacağından emin olmak istediklerini vurguladı. İran'ın mevcut nükleer kapasitesini yok ettiklerini belirten Trump, bir sonraki hedefin Kazma Dağı olabileceğini ve gerekirse orayı çok hızlı yok edebileceklerini söyledi. Trump, İran'a yönelik olası yeni bir operasyonun kara birliklerini içermesine ihtimal vermediğini kaydetti.

Trump, "Şöyle ki; ‘tüm bombaların anası’ nükleer bir silah değil. Nükleer silahla alakası yok. Bu sadece küçük bir nükleer silah gibi etkisi olan çok büyük bir bomba. Devasa bir bomba, ama nükleer silah değil" dedi. Trump, İran’a karşı bu bombanın kullanılıp kullanılmayacağı konusunda kesin bir yorum yapmadı.

''ÇİN GERİMİZDE AMA 5 YILA BİZİ YAKALAYACAK''

İran’a karşı nükleer silaha başvurmayacaklarını belirten Trump, buna gerek olmadığını ifade etti. Buna rağmen ABD’nin dünyanın en büyük nükleer gücü olduğunu hatırlatan Trump, "Rusya'dan daha fazla nükleer güce sahibiz. Rusya ikinci, Çin ise üçüncü sırada. Çin şu an çok geride ama 5 yıl içinde bizi yakalayacak. Bu durum aslında çok üzücü, çünkü mümkün olsa nükleer silahlardan vazgeçilmesini çok isterdim" diye konuştu.

Rusya ve Çin yönetimleriyle nükleer silahsızlanma konusunda temasları sürdürdüklerini aktaran Trump, "Çin muhtemelen bu konuda daha isteksiz, çünkü söz konusu alanda bizim oldukça gerimizdeler. Biz 1 numarayız, Rusya 2 numara ve Çin de 5 ya da 6 yıl içinde bizi yakalayacak. Bu yüzden pek yanaşmıyorlar. Ama evet, bu konu hakkında temasları sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

''İRAN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLURSA ANINDA KULLANIR''

Trump, "İran’ın nükleer programı tamamen yok edildiyse neden zafer ilan edip oradan çıkmıyoruz?" sorusuna da cevap verdi. Bunu şimdi yapmaları halinde 1 yıl içinde İran’a karşı yeniden askeri güç kullanmak zorunda kalabileceklerine dikkat çeken Trump, İran’ın uzun vadede nükleer silaha sahip olamayacağından emin olmak istediklerini vurguladı.

Trump, kendi görev dönemi sonrasında ABD’nin geleceğinden endişe duyduğunun altını çizerek, "Eğer ben başkan olmazsam ve uzun yıllar boyunca gördüğümüz gibi zayıf, etkisiz biri başkan olursa diye çok endişeleniyorum. Çünkü böyle biri, bu durumun devam etmesine izin verir. Biz ise onların asla nükleer silaha sahip olamayacaklarından emin olmak istiyoruz. Çünkü bana göre, eğer nükleer silaha sahip olurlarsa bunu anında kullanırlar" dedi.

''KAZMA DAĞI'NI ÇOK HIZLI YOK EDEBİLİRİZ''

İran’ın ilgili tesislerini vurarak ülkenin nükleer kapasitesini yok ettiklerini söyleyen Trump, "Nükleer çalışmaları milyonlarca tonluk dağın altına gömüldü" diye konuştu. Bir sonraki hedefin yeraltı nükleer tesisine ev sahipliği yaptığı iddia edilen Kazma Dağı olabileceğinin sinyalini veren Trump, "Şimdi Kazma Dağı’na bakıyoruz. Oraya gitmemiz gerekebilir" dedi. Trump, bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde Kazma Dağı’nı da vurarak çok hızlı bir şekilde yok edebileceklerini ifade etti. Trump, İran’a yönelik olası yeni bir operasyonun kara birliklerini içerip içermeyeceği sorusuna, "Buna ihtimal vermiyorum" cevabını verdi.