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Dünya
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Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 10:31
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 10:31

Trump 'tüm bombaların anası' GBU-43/B'yi İran'a karşı kullanmayı planlıyor! Hedefleri belli

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Yakında son bulacak' dediği İran savaşı için bir başka planı olduğu öne sürüldü. Trump'ın, İran'ın nükleer tesislerini hedef almak için 'tüm bombaların anası' olarak bilinen GBU-43/B bombasının kullanımını değerlendirdiği öne sürüldü.

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Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Trump 'tüm bombaların anası' GBU-43/B'yi İran'a karşı kullanmayı planlıyor! Hedefleri belli
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 10:31
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 10:31

basınından CNN International,  konuya ilişkin bilgi sahibi ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, Başkan ’ın ara seçimlerden önce ya da sonra saldırılara yeniden başlama onayı vermesi halinde Washington yönetiminin ’a karşı GBU-43/B (MOAB) bombasını kullanmayı değerlendirdiği öne sürüldü.

Trump 'tüm bombaların anası' GBU-43/B'yi İran'a karşı kullanmayı planlıyor! Hedefleri belli

AN BÜYÜK NÜKLEER OLMAYAN BOMBA

ABD cephaneliğindeki en büyük nükleer olmayan bomba olarak adlandırılan silahın İran’a karşı ilk kez kullanılmasının çatışmada önemli bir gerilime yol açabileceği belirtilen haberde, buna rağmen söz konusu bombanın Trump’ın stratejik hedeflerine ulaşmada ne kadar etkili olabileceğine ilişkin şüpheler bulunduğu kaydedildi.

Trump 'tüm bombaların anası' GBU-43/B'yi İran'a karşı kullanmayı planlıyor! Hedefleri belli

TRUMP'TAN 'EK SALDIRI PLANLARI HAZIRLAYIN' TALİMATI

Haberde, Trump’ın orduya İran hedeflerine yönelik enerji altyapısını kapsayan ve MOAB’ın muhtemel kullanımını da içeren ek saldırı planları hazırlamasını talimatını verdiği ve İran'ın Kazma Dağı da dahil olmak üzere nükleer tesislerine yönelik saldırı planlarının olduğu savunuldu.

Trump 'tüm bombaların anası' GBU-43/B'yi İran'a karşı kullanmayı planlıyor! Hedefleri belli

MOAB’ın "geniş alan temizlemede iyi olduğu" ancak derinlere nüfuz eden bir savaş başlığı olarak tasarlanmadığı yorumuna yer verilen haberde, bombanın geniş patlama etki alanının sivil kayıplar ihtimaline dair endişeleri artıracağı değerlendirmesi yapıldı.

Haberde ayrıca Trump’ın İran’a karşı MOAB’ı psikolojik bir silah olarak kullanmayı tercih edebileceği iddiasına da yer verildi.

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#donald trump
#ABD
#iran
#Cnn International
#Moab
#Dünya
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