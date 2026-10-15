Kraliyet ailesini sarsan görüntü: Sokakta hareketsiz halde bulundu, kendine gelmesi zaman aldı

Abu Dabi kraliyet ailesine evlilik yoluyla mensup Mahrap Al Nahyan, Londra'da sokakta hareketsiz halde bulundu. Al Nahyan'ın yakınında aynı şekilde kendinden geçmiş bir erkek bulunuyordu. Al Nahyan'ın sorumluluğunda olan 3 yaşındaki çocuk ise yoğun trafiğin çevresinde ayakkabısız bir halde dolaşıyordu. Çocuğu çevredekiler güvenli bir alana çektiler.

ÇANTASINDA UYUŞTURUCUYLA İLGİLİ MALZEMELER

Al Nahyan'ın bu ihmalkarlığı ise mahkemeye taşındı. Mahkemede, Al Nahyan'ın olaydan önceki günlerde uyuşturucu madde kullandığı belirtildi. Polis ekiplerinin kadının çantalarında uyuşturucu kullanımına ilişkin malzemeler bulduğu, fakat herhangi yasa dışı madde ele geçirmediği belirtildi.

BİR SÜRE KENDİNE GELEMEDİ

Dailymail'in haberine göre, Al Nahyan sokakta o halde bulunduktan 30 dakika sonra ancak sorulara cevap verebildi. Avukatı Stephen Vullo müvekkilinin olay günü uyuşturucu kullanmadığını, önceki günlerdeki uyuşturucu madde kullanımının ardından aşırı yorgun olduğunu savundu.

Mahkemede aktarılan bilgilere göre Al Nahyan, kendine geldikten sonra çevresindekilere tepki gösterdi. Kadının, "Burası bir mezbaha değil, neden bu kadar önemsiyorsunuz? Neden bu kadar endişeleniyorsunuz?" sözlerini söylediği belirtildi.

Olay sırasında çekilen görüntülerde Al Nahyan'ın korkuluklara yaslanmış halde oturduğu, yanında ise başka bir kişinin hareketsiz yattığı görüldü.

ÇOCUK İHMALİ SUÇLAMASI

Londra'daki Southwark Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Al Nahyan, çocuk ihmali suçlamasını kabul etti. Davaya bakan hakim, çevredeki insanların müdahalesi olmasaydı çocuğun ciddi şekilde yaralanabileceğini, hatta hayatını kaybedebileceğini vurguladı. Hakim ayrıca çocuğun kaybolabileceğine, bir yabancı tarafından götürülebileceğine veya zarar görebileceğine dikkat çekti.

CEZASI KESİLDİ

Mahkeme, 32 yaşındaki Al Nahyan hakkında rehabilitasyon yükümlülüğü içeren iki yıllık toplum temelli ceza kararı verdi. Kadına ayrıca toplam 6 bin 114 sterlin para cezası ve masraf yükümlülüğü getirildi.

Al Nahyan'ın olayın ardından Surrey'deki Priory rehabilitasyon merkezinde uyuşturucu bağımlılığı tedavisi görmeye başladığı öğrenildi. Avukatı, müvekkilinin yaşananlardan pişmanlık duyduğunu ve tedavisini sürdürmek istediğini ifade etti.

Mahkemede Al Nahyan'ın Abu Dabi kraliyet ailesine evlilik yoluyla mensup olduğu ve aylık 8 bin sterlin ödenek aldığı bilgisi de paylaşıldı. İngiliz basınına yansıyan olayda, üç yaşındaki çocuğun Al Nahyan ile akrabalık ilişkisi ise netlik kazanmadı.