Mike Holston'ın pitonla mücadelesi! Yüz binler o anları izledi

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İstanbul
Vahşi hayvanlarla çektiği tehlikeli videolarla fenomen haline gelen, 'Gerçek Tarzan' olarak nitelendirilen Mike Holston şimdi de piton yılanıyla mücadele etti. 5,8 metre uzunluğunda, 90 kilogram ağırlığında bir pitonu kontrol altına tutmaya çalışan Holston o anları kayıt altına aldı.
Sosyal medya platformu Instagram'da 17 milyon takipçisi olan Holston, son videosunu da buradan paylaştı. Pitonla mücadeleyi dövüş sporlarına benzeten Holston, "Ben jiu-jitsuda mavi kuşağım ama bu yılan ormanın siyah kuşaklısı. Tanrım, gerçekten çok ucuz atlattım." dedi.
Holston'ın pitonla mücadelesi yüz binlerce kişi tarafından izlendi bir o kadar da beğeni aldı. Fakat sosyal medyada vahşi bir hayvanla bu şekilde temas kurulmasının hem insan hem de hayvan açısından ciddi riskler taşıdığına dair de yorumlar yapıldı.
Dev pitonların güçlü kaslarıyla avlarını sarabildiği bilinirken, uzmanlar bu büyüklükteki yılanlara profesyonel destek olmadan yaklaşılmaması gerektiği konusunda uyarıyor.