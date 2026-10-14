Vahşi hayvanlarla çektiği tehlikeli videolarla fenomen haline gelen, 'Gerçek Tarzan' olarak nitelendirilen Mike Holston şimdi de piton yılanıyla mücadele etti. 5,8 metre uzunluğunda, 90 kilogram ağırlığında bir pitonu kontrol altına tutmaya çalışan Holston o anları kayıt altına aldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Mike Holston'ın pitonla mücadelesi! Yüz binler o anları izledi 'Gerçek Tarzan' lakaplı fenomen Mike Holston'ın 5,8 metre uzunluğunda ve 90 kilogram ağırlığındaki bir piton yılanıyla mücadelesini konu alan tehlikeli videosu sosyal medyada ilgi gördü. Mike Holston, vahşi hayvanlarla çektiği tehlikeli videolarla fenomen haline geldi. Holston, 5,8 metre uzunluğunda ve 90 kilogram ağırlığındaki bir piton yılanıyla mücadele etti. Bu mücadele anlarını kaydedip Instagram'da paylaştı ve video yüz binlerce kişi tarafından izlendi. Holston, pitonla mücadeleyi jiu-jitsuya benzetti ve durumu 'çok ucuz atlattım' şeklinde yorumladı. Sosyal medyada, vahşi hayvanlarla bu tür temasların insan ve hayvan için riskli olduğu yönünde yorumlar yapıldı. Uzmanlar, dev pitonların güçlü kaslarıyla avlarını sarabildiğini belirterek, profesyonel destek olmadan bu tür yılanlara yaklaşılmaması uyarısında bulundu.

''ÇOK UCUZ ATLATTIM''

Sosyal medya platformu Instagram'da 17 milyon takipçisi olan Holston, son videosunu da buradan paylaştı. Pitonla mücadeleyi dövüş sporlarına benzeten Holston, "Ben jiu-jitsuda mavi kuşağım ama bu yılan ormanın siyah kuşaklısı. Tanrım, gerçekten çok ucuz atlattım." dedi.

YÜZ BİNLER İZLEDİ

Holston'ın pitonla mücadelesi yüz binlerce kişi tarafından izlendi bir o kadar da beğeni aldı. Fakat sosyal medyada vahşi bir hayvanla bu şekilde temas kurulmasının hem insan hem de hayvan açısından ciddi riskler taşıdığına dair de yorumlar yapıldı.

UZMANLAR RİSKE DİKKAT ÇEKTİ

Dev pitonların güçlü kaslarıyla avlarını sarabildiği bilinirken, uzmanlar bu büyüklükteki yılanlara profesyonel destek olmadan yaklaşılmaması gerektiği konusunda uyarıyor.