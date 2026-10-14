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Dünya
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Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 10:19
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 10:19

Kaplanların kafesine girip ölen gencin ailesi sessizliğini bozdu: Çok ağır ilaçlar kullanıyordu

İngiltere'de Yorkshire Yaban Hayatı Parkı’nda kaplanların kafesine girerek ölen William Chapman'ın ailesi sessizliğini bozdu. Aile, çocuklarının akıl sağlığının bir süredir yerinde olmadığını, çok ağır ilaçlar kullandığını söyledi.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 10:19
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 10:19

'nin yanı sıra tüm dünyanın konuştuğu olaya dair yeni açıklamalar geldi. İngiltere'deki hayvanat bahçesinde kaplanların bulunduğu kafese girerek hayatını kaybeden William Chapman'ın ailesi bir açıklamayla sessizliklerini bozdu.

Kaplanların kafesine girip ölen gencin ailesi sessizliğini bozdu: Çok ağır ilaçlar kullanıyordu

The Independent'a açıklamalarda bulunan aile, 23 yaşındaki oğullarını kaybetmenin acısıyla oldukça yıkılmış durumda olduklarını ve bunu kabullenmekte zorlandıklarını dile getirdiler. 

Kaplanların kafesine girip ölen gencin ailesi sessizliğini bozdu: Çok ağır ilaçlar kullanıyordu

Aile, William'ın uzun zamandır ciddi bir akıl hastalığından muzdarip olduğunu bu yüzden kendisine güçlü ilaçlar verildiğini belirtti. Chapman, ailesi tarafından ''zeki, sıcakkanlı ve cana yakın bir genç adam" olarak tanımlanıyor. 

Kaplanların kafesine girip ölen gencin ailesi sessizliğini bozdu: Çok ağır ilaçlar kullanıyordu

NELER OLMUŞTU?

İngiltere'de Yorkshire Yaban Hayatı Parkı’nda bir erkek, kaplanların bulunduğu alana girdi. Bu kişi saldırısında hayatını kaybetti. Sosyal medyada yer alan videoda ziyaretçilerden biri kaplanın görüntüsünü çektiği sırada yanına yaklaşan kişinin, "Kaplanla benim fotoğrafımı çeker misiniz?" diye sorduğu görülüyor. Bu ziyaretçinin daha sonra "Kaplanlar Ülkesi" adlı bölüme giren kişi olduğu öne sürüldü.

Kaplanların kafesine girip ölen gencin ailesi sessizliğini bozdu: Çok ağır ilaçlar kullanıyordu

Görgü tanıklarının duyduğu silah seslerinin, kaplanı durdurmak ve dikkatini dağıtmak için hayvanat bahçesi personelinin kullandığı, pompalı tüfeğe benzer ses çıkaran silahtan geldiği bildirildi.

Kaplanların kafesine girip ölen gencin ailesi sessizliğini bozdu: Çok ağır ilaçlar kullanıyordu
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ETİKETLER
#ingiltere
#kaplan
#The Independent
#Yorkshire Yaban Hayatı Parkı
#William Chapman
#Dünya
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