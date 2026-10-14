Kaplanların kafesine girip ölen gencin ailesi sessizliğini bozdu: Çok ağır ilaçlar kullanıyordu

İngiltere'nin yanı sıra tüm dünyanın konuştuğu olaya dair yeni açıklamalar geldi. İngiltere'deki hayvanat bahçesinde kaplanların bulunduğu kafese girerek hayatını kaybeden William Chapman'ın ailesi bir açıklamayla sessizliklerini bozdu.

The Independent'a açıklamalarda bulunan aile, 23 yaşındaki oğullarını kaybetmenin acısıyla oldukça yıkılmış durumda olduklarını ve bunu kabullenmekte zorlandıklarını dile getirdiler.

Aile, William'ın uzun zamandır ciddi bir akıl hastalığından muzdarip olduğunu bu yüzden kendisine güçlü ilaçlar verildiğini belirtti. Chapman, ailesi tarafından ''zeki, sıcakkanlı ve cana yakın bir genç adam" olarak tanımlanıyor.

NELER OLMUŞTU?

İngiltere'de Yorkshire Yaban Hayatı Parkı’nda bir erkek, kaplanların bulunduğu alana girdi. Bu kişi kaplan saldırısında hayatını kaybetti. Sosyal medyada yer alan videoda ziyaretçilerden biri kaplanın görüntüsünü çektiği sırada yanına yaklaşan kişinin, "Kaplanla benim fotoğrafımı çeker misiniz?" diye sorduğu görülüyor. Bu ziyaretçinin daha sonra "Kaplanlar Ülkesi" adlı bölüme giren kişi olduğu öne sürüldü.

Görgü tanıklarının duyduğu silah seslerinin, kaplanı durdurmak ve dikkatini dağıtmak için hayvanat bahçesi personelinin kullandığı, pompalı tüfeğe benzer ses çıkaran silahtan geldiği bildirildi.