ABD Adalet Bakanlığı, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'yi geliştiren OpenAI şirketinin California'daki bir binasında meydana gelen olay hakkında bilgi verildi. Buna göre eylül sonunda şirket çalışanları, yöneticilere ait konferans odasında bir televizyonun arkasındaki USB girişine yerleştirilmiş ses kayıt cihazı buldu.

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HABERİN ÖZETİ OpenAI'daki casus: Şirkete dinleme cihazı yerleştirdi, yakayı böyle ele verdi OpenAI'ın California'daki binasında yöneticilere ait konferans odasına gizli ses kayıt cihazı yerleştirdiği iddia edilen şirket mühendisi Abdulrahman Alfozan gözaltına alındı. Şirket çalışanları, eylül sonunda konferans odasındaki televizyonun USB girişine tuvalet kağıdına sarılı halde yerleştirilmiş şifreli bir ses kayıt cihazı buldu. Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından Suudi Arabistan vatandaşı mühendis Alfozan'ın çantasına ait bir ses kayıt cihazı daha bulunduğu öne sürüldü. Hassas konuşmaları kaydetmeyi amaçladığı iddia edilen Alfozan, şirketin şikayeti üzerine 9 Ekim'de gözaltına alındı ve 13 Ekim'de hakim karşısına çıktı. Alfozan suçlu bulunması halinde 5 yıla kadar hapis, 250 bin dolar para cezası ve 3 yıl denetimli serbestlikle karşı karşıya kalacak.

Şirketin yaptığı incelemede, tuvalet kağıdına sarılı halde bırakılmış ses kayıt cihazının 28 Eylül civarında yerleştirildiği ve içeriğindeki dosyaların şifreli olduğu tespit edildi.

MÜHENDİS GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik kamerası görüntüleri, şirkette Temmuz 2025'te mühendis olarak işe giren Suudi Arabistan vatandaşı Abdulrahman Alfozan'ın, cihazın bulunmasından önce birden fazla kez konferans odasının yakınlarında dolaştığını ve 5 Ekim'de de odaya girerek cihazın bulunduğu yere doğru baktığını gösterdi.

Alfozan'a ait bir çantada da bir ses kayıt cihazına daha rastlandığı öne sürüldü.

Hassas bilgilerin tartışıldığı konuşmaları kayda almayı amaçladığı iddia edilen Alfozan, şirketin şikayeti üzerine 9 Ekim'de gözaltına alındı.

5 YILA KADAR HAPİS CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA

Hakim karşısına ilk kez 13 Ekim'de çıkan Alfozan, suçlu bulunması halinde 5 yıla kadar hapis, 250 bin dolar para ve ardından 3 yıl denetimli serbestlik cezasıyla karşı karşıya kalacak.