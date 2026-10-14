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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 09:27

OpenAI'daki casus: Şirkete dinleme cihazı yerleştirdi, yakayı böyle ele verdi

Yapay zeka şirketi OpenAI'ın ABD'nin California eyaletindeki binasında gizlice yerleştirilmiş bir ses kayıt cihazı bulundu. ABD Adalet Bakanlığı, bir Suudi Arabistan vatandaşının gözaltına alındığını duyurdu.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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OpenAI'daki casus: Şirkete dinleme cihazı yerleştirdi, yakayı böyle ele verdi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 09:27

, yapay zeka sohbet robotu 'yi geliştiren şirketinin 'daki bir binasında meydana gelen olay hakkında bilgi verildi. Buna göre eylül sonunda şirket çalışanları, yöneticilere ait konferans odasında bir televizyonun arkasındaki USB girişine yerleştirilmiş ses kayıt cihazı buldu.

HABERİN ÖZETİ

OpenAI'daki casus: Şirkete dinleme cihazı yerleştirdi, yakayı böyle ele verdi

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
OpenAI'ın California'daki binasında yöneticilere ait konferans odasına gizli ses kayıt cihazı yerleştirdiği iddia edilen şirket mühendisi Abdulrahman Alfozan gözaltına alındı.
Şirket çalışanları, eylül sonunda konferans odasındaki televizyonun USB girişine tuvalet kağıdına sarılı halde yerleştirilmiş şifreli bir ses kayıt cihazı buldu.
Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından Suudi Arabistan vatandaşı mühendis Alfozan'ın çantasına ait bir ses kayıt cihazı daha bulunduğu öne sürüldü.
Hassas konuşmaları kaydetmeyi amaçladığı iddia edilen Alfozan, şirketin şikayeti üzerine 9 Ekim'de gözaltına alındı ve 13 Ekim'de hakim karşısına çıktı.
Alfozan suçlu bulunması halinde 5 yıla kadar hapis, 250 bin dolar para cezası ve 3 yıl denetimli serbestlikle karşı karşıya kalacak.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

Şirketin yaptığı incelemede, tuvalet kağıdına sarılı halde bırakılmış ses kayıt cihazının 28 Eylül civarında yerleştirildiği ve içeriğindeki dosyaların şifreli olduğu tespit edildi.

OpenAI'daki casus: Şirkete dinleme cihazı yerleştirdi, yakayı böyle ele verdi

MÜHENDİS GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik kamerası görüntüleri, şirkette Temmuz 2025'te mühendis olarak işe giren Suudi Arabistan vatandaşı Abdulrahman Alfozan'ın, cihazın bulunmasından önce birden fazla kez konferans odasının yakınlarında dolaştığını ve 5 Ekim'de de odaya girerek cihazın bulunduğu yere doğru baktığını gösterdi.

OpenAI'daki casus: Şirkete dinleme cihazı yerleştirdi, yakayı böyle ele verdi

Alfozan'a ait bir çantada da bir ses kayıt cihazına daha rastlandığı öne sürüldü.

Hassas bilgilerin tartışıldığı konuşmaları kayda almayı amaçladığı iddia edilen Alfozan, şirketin şikayeti üzerine 9 Ekim'de gözaltına alındı.

OpenAI'daki casus: Şirkete dinleme cihazı yerleştirdi, yakayı böyle ele verdi

5 YILA KADAR HAPİS CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA

Hakim karşısına ilk kez 13 Ekim'de çıkan Alfozan, suçlu bulunması halinde 5 yıla kadar hapis, 250 bin dolar para ve ardından 3 yıl denetimli serbestlik cezasıyla karşı karşıya kalacak.

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#chatgpt
#Adalet Bakanlığı
#openaı
#california
#abd adalet bakanlığı
#Abdulrahman Alfozan
#Dünya
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