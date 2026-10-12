Marketlerin soğutma sistemlerine siber saldırı: Ürünler imha edildi, milyonlarca euro zarar

Fransa'da ünlü market zincirleri Intermarche, Netto, Cooperative U gibi yüzlerce marketin buzdolapları için kullandığı soğutma sistemine yönelik siber saldırı yapıldı. Saldırıyı yapan korsanlar, söz konusu sisteme girerek marketlerin buzdolaplarının derecesini uzaktan değiştirdi.

Bu durum, birçok marketin buzdolaplarındaki taze ve buzlu gıda ürünlerinin soğuk zincirinin bozulmasına neden oldu. Marketler de söz konusu ürünleri imha etti.

Yaşanılan durum, Alsace Bölgesi'ndeki 2 markette 270 bin avro kayba neden oldu.

Henüz resmi bir veri paylaşılmasa da ülke genelindeki marketler için bu ürün kayıplarının maliyetinin birkaç milyon avroyu bulabileceği tahmin ediliyor.

'SON DERECE CİDDİ EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ DURUM'

Cooperative U Üst Düzey Yöneticisi Dominique Schelcher, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Cooperative U'ye ait birçok marketin soğutma tesisatına yönelik gece saatlerinde siber saldırı gerçekleştiğini doğruladı.

Ekiplerinin durumu bir an önce düzeltmek için seferber olduğunu aktaran Schelcher, bu saldırının tamamen aydınlatılması için soruşturmanın gerekli olacağını kaydetti.

Schelcher, "Taze ürünlerin korunması ve Fransızların gıda tedariki için hayati önem taşıyan ekipmanların hedef alınması son derece ciddi ve eşi benzeri görülmemiş bir durumdur. Bu kabul edilemez." ifadesini kullandı.