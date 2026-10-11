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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 14:44
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 14:44

Kaplanların alanına girip hayatını kaybetti! Olayın detayları gün yüzüne çıktı

İngiltere'nin Yorkshire bölgesindeki hayvanat bahçesinde bir kişi, kaplanların bulunduğu alana girdi ve kaplan saldırısında hayatını kaybetti. Yetkililerden kaplanın itlaf edilmeyeceğine dair açıklama gelirken olay anındaki silah seslerine dair de açıklık getirildi.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 14:44
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 14:44

'de Yorkshire Yaban Hayatı Parkı’nda bir erkek, kaplanların bulunduğu alana girdi. Bu kişi kaplan saldırısında hayatını kaybetti. "Yorkshire Wildlife Park" hayvanat bahçesi yetkililerince konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada öncelikle dünkü olayda hayatını kaybeden ziyaretçinin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilendi.

Kaplanların alanına girip hayatını kaybetti! Olayın detayları gün yüzüne çıktı

KAPLANA ÖTENAZİ YAPILMAYACAK

Açıklamada, "Çok fazla insan, kaplan Altai ile ilgili bizimle temasa geçti. Herkese kaplanın güvende ve iyi olduğunun, yaşanan olay nedeniyle ötenazi yapılmayacağının güvencesini veriyoruz." ifadeleri yer aldı.

Güney Yorkshire Polisi ise kaplanın saldırısı sonucu ağır yaralanan ziyaretçinin müdahaleye rağmen olay yerinde can verdiğini açıkladı.

Kaplanların alanına girip hayatını kaybetti! Olayın detayları gün yüzüne çıktı

SİLAHLA MÜDAHALE EDİLMEDİ

Polis, görgü tanıklarının belirttiği gibi silahla müdahale edilmediğini, kaplanın yaralanmadığını ve durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Öte yandan İngiliz medyasında olayın detaylarına ilişkin haberlerde kaplanın yaklaşık 200 kilo ağırlığında olduğu belirtildi.

Kaplanların alanına girip hayatını kaybetti! Olayın detayları gün yüzüne çıktı

''KAPLANLA FOTOĞRAFIMIZI ÇEKER MİSİNİZ?''

Sosyal medyada yer alan videoda ziyaretçilerden biri kaplanın görüntüsünü çektiği sırada yanına yaklaşan kişinin, "Kaplanla benim fotoğrafımı çeker misiniz?" diye sorduğu görülüyor. Bu ziyaretçinin daha sonra "Kaplanlar Ülkesi" adlı bölüme giren kişi olduğu öne sürüldü.

Görgü tanıklarının duyduğu silah seslerinin, kaplanı durdurmak ve dikkatini dağıtmak için hayvanat bahçesi personelinin kullandığı, pompalı tüfeğe benzer ses çıkaran silahtan geldiği bildirildi.

Kaplanların alanına girip hayatını kaybetti! Olayın detayları gün yüzüne çıktı

ZİYARETÇİLER KÖPRÜDEN HAYVANLARI İZLEYEBİLİYOR

Haberlerde hayvanat bahçesinin yerleşim düzenine de yer verildi. Soyu tehlike altındaki türlerden Altai'ın tutulduğu bölümün 8 bin metrekarelik açık alandan oluştuğu, hayvanların bu bölümde serbestçe dolaştıkları, ziyaretçilerin alanın üzerindeki köprüden aşağı bakarak hayvanları izledikleri belirtildi.

Kaplanların alanına girip hayatını kaybetti! Olayın detayları gün yüzüne çıktı

TİMSAH KAFESİNE İTİLEN ÇOCUK

İngiltere'de haziran ayında da Cambridge şehrindeki hayvanat bahçesinde zihinsel engelli olduğu belirtilen ziyaretçi, 3 yaşındaki çocuğu 4,5 metre yükseklikten timsah kafesine atmıştı.

Kaplanların alanına girip hayatını kaybetti! Olayın detayları gün yüzüne çıktı

Çocuk ağır yaralanmış, onu kafese atan kişi, "ifade vermeye uygun olmadığı" gerekçesiyle serbest bırakılmıştı.

Kaplanların alanına girip hayatını kaybetti! Olayın detayları gün yüzüne çıktı

Düşmesi ve timsah saldırısı sonucu kolundan, boynundan, kafasından ve yüzünden yaralanan çocuğu kafese atlayan görevli kurtarmış, 7 kez ameliyat olan çocuk hayati tehlikeyi atlatmıştı.

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ETİKETLER
#ingiltere
#Cambridge
#Yorkshire Yaban Hayatı Parkı
#Altai
#Güney Yorkshire Polisi
#Dünya
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