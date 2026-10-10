İngiltere'nin Yorkshire bölgesindeki bir hayvanat bahçesinde Bengal kaplanı bölümüne giren şahıs saldırıya uğradı.

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HABERİN ÖZETİ Hayvanat bahçesinde korkunç olay: Kaplanın bulunduğu bölüme girdi herkesin önünde saldırıya uğradı İngiltere'nin Yorkshire bölgesindeki bir hayvanat bahçesinde Bengal kaplanı bölümüne giren bir şahıs, kaplanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Şahıs, yerel saatle 13.35'te Yorkshire Wildlife Park'ta Bengal kaplanının tutulduğu bölüme girdi. Saldırı sonucunda ağır yaralanan şahıs, polis tarafından yapılan ikinci açıklamada hayatını kaybetti. Olay nedeniyle hayvanat bahçesi tahliye edildi ve parkın iki gün kapalı kalacağı duyuruldu. Görgü tanıkları, hayvanat bahçesi personelinin kaplana silahla müdahale ettiğini belirtti. Polis, kaplanın kafeste tutulduğunu duyurdu.

Batı Yorkshire Polisi’nden yapılan açıklamaya göre Yorkshire Wildlife Park adlı hayvanat bahçesinde bir şahıs yerel saatle 13.35’te (TSİ 15.35) Bengal kaplanının tutulduğu etrafı yüksek tellerle çevrili bölüme girdi.

Kaplanın saldırdığı şahıs ağır yaralanırken saldırı anı ziyaretçilerin kameralarına yansıdı.

KAPLANIN SALDIRDIĞI ŞAHIS HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada olay nedeniyle hayvanat bahçesinin tahliye edildiği ve kaplanın vatandaşlar için risk taşımadığı belirtildi.

Polis yerel saatle 18.10'da (TSİ 20.10) yaptığı açıklamada ise kaplanın saldırdığı şahsın öldüğünü duyurdu.

Yorkshire Wildlife Park, olay nedeniyle hayvanat bahçesinin bugün ve yarın kapalı kalacağını duyurdu.

İngiliz medyasına konuşan görgü tanıkları, hayvanat bahçesi personelinin kaplana silahla müdahale ettiğini söyledi.

Görgü tanıkları, olayın ardından hayvanat bahçesine ambulans helikopterin indiğini ve kaplan bölümünün çevresinin brandalarla kapatıldığını anlattı.

Yorkshire Wildlife Park personelinin kaplana gerçek mermiyle müdahale edip etmediğine ilişkin bilgi paylaşılmazken polis kaplanın kafeste tutulduğunu duyurdu.

Hayvanat bahçesinin 2011’de açılan "Kaplanlar Ülkesi" adlı bölümünde tutulan hayvanlar, doğal ortam konseptli bir alanda serbestçe dolaşıyor.