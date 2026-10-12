Cenaze sırasında tabuttan bir anda doğruldu ve tek isteği vardı! Herkes şaştı kaldı

Guatemala'da 15 yaşındaki Yuleidy Ixcotoyac, göğsünde şiddetli bir ağrı hissettiğini söyledi ardından ise fenalaştı. Babası, kızını acil olarak hastaneye götürmeye çalışırken genç kız bilincini kaybetti. Babası kızının nefes almadığını ve nabzını hissetmediğini bu yüzden öldüğünü düşündüğünü aktardı. Hastaneye gitmekten vazgeçti ve eve geri döndü.

GENÇ KIZ TABUTA KONDU

Kızının öldüğünü düşünen baba, cenaze hazırlıklarına başladı. Bir tabut satın alındı ve herkese kötü haber verildi. Cenaze için evde büyük bir kalabalık toplandı. Genç kız tabuta kondu.

TABUTTAN DOĞRULDU, SU İSTEDİ

Yuleidy'nin annesi Lesvia tabutun başında gözyaşlarına boğulurken bir anda kızının hareket ettiğini fark etti ve çevresindekilere söyledi. Tabut açıldı ve genç kız gözlerini açıp, doğruldu, ilk isteği ise su oldu.

Şaşkın bakışların altında tabuttan çıkan genç kızın, 8 saat boyunca orada kaldığı belirtildi. Tabuttan çıkışı ise çevredekiler tarafından kayda alındı.

NE YAŞADIĞINI ANLATTI

Olayın ardından yerel basına konuşan Yuleidy Ixcotoyac, bilincini kaybetmeden önce göğsünde şiddetli bir ağrı hissettiğini söyledi. Kalbinin bulunduğu bölgede ağırlık hissettiğini belirten genç kız, daha sonra bayıldığını ve yaşananları hatırlamadığını anlattı.

Yuleidy, kendisine yardım eden ailesine ve yakınlarına teşekkür etti.