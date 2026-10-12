Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 09:30
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 09:30

Cenaze sırasında tabuttan bir anda doğruldu ve tek isteği vardı! Herkes şaştı kaldı

Guatemala'da 15 yaşındaki Yuleidy Ixcotoyac canlı canlı tabuta kondu. Babası, hastane yolunda kızının öldüğünü düşünerek eve geri döndü. Cenaze işlemleri başladı, genç kız tabuta konduktan sonra gözlerini açtı ve tek isteği vardı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 09:30
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 09:30

'da 15 yaşındaki Yuleidy Ixcotoyac, göğsünde şiddetli bir ağrı hissettiğini söyledi ardından ise fenalaştı. Babası, kızını acil olarak hastaneye götürmeye çalışırken genç kız bilincini kaybetti. Babası kızının nefes almadığını ve nabzını hissetmediğini bu yüzden öldüğünü düşündüğünü aktardı. Hastaneye gitmekten vazgeçti ve eve geri döndü. 

Cenaze sırasında tabuttan bir anda doğruldu ve tek isteği vardı! Herkes şaştı kaldı

GENÇ KIZ TABUTA KONDU

Kızının öldüğünü düşünen baba, cenaze hazırlıklarına başladı. Bir tabut satın alındı ve herkese kötü haber verildi. Cenaze için evde büyük bir kalabalık toplandı. Genç kız tabuta kondu. 

Cenaze sırasında tabuttan bir anda doğruldu ve tek isteği vardı! Herkes şaştı kaldı

TABUTTAN DOĞRULDU, SU İSTEDİ

Yuleidy'nin annesi Lesvia tabutun başında gözyaşlarına boğulurken bir anda kızının hareket ettiğini fark etti ve çevresindekilere söyledi. Tabut açıldı ve genç kız gözlerini açıp, doğruldu, ilk isteği ise su oldu. 

Şaşkın bakışların altında tabuttan çıkan genç kızın, 8 saat boyunca orada kaldığı belirtildi. Tabuttan çıkışı ise çevredekiler tarafından kayda alındı. 

Cenaze sırasında tabuttan bir anda doğruldu ve tek isteği vardı! Herkes şaştı kaldı

NE YAŞADIĞINI ANLATTI

Olayın ardından yerel basına konuşan Yuleidy Ixcotoyac, bilincini kaybetmeden önce göğsünde şiddetli bir ağrı hissettiğini söyledi. Kalbinin bulunduğu bölgede ağırlık hissettiğini belirten genç kız, daha sonra bayıldığını ve yaşananları hatırlamadığını anlattı.

Yuleidy, kendisine yardım eden ailesine ve yakınlarına teşekkür etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kaplanların alanına girip hayatını kaybetti! Olayın detayları gün yüzüne çıktı
Christa Pike hastaneden taburcu oldu, başarısız infazın ardından cezaevine geri döndü
ETİKETLER
#Guatemala
#Yuleidy Ixcotoyac
#Lesvia
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.