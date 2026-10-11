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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 13:05
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 13:05

Christa Pike hastaneden taburcu oldu, başarısız infazın ardından cezaevine geri döndü

ABD'de iki doz zehirli iğneye rağmen hayatını kaybetmeyen Christa Pike, başarısız infazın ardından kaldırıldığı hastaneden taburcu oldu. Pike cezaevine geri döndü.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Christa Pike hastaneden taburcu oldu, başarısız infazın ardından cezaevine geri döndü
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 13:05
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 13:05

ABD'nin eyaletinde başarısız idam infazının ardından bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan Christa Pike hastaneden taburcu edildi. Avukatlarının açıklamasına göre, 10 gün hastanede kalan Pike cezaevine geri gönderildi. Pike'ın avukatları yaptıkları açıklamada, "Müvekkili, bu olağanüstü koşullar altında gösterdikleri özen için ilk müdahale ekiplerine ve sağlık ekibine minnettardır. Cezaevinde tıbbi bakım almaya devam ediyor ve iyileşme sürecini takip etmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Christa Pike hastaneden taburcu oldu, başarısız infazın ardından cezaevine geri döndü

''KİMSENİN ÇEKMEDİĞİ AĞIR CEZAYA KATLANDI''

Pike, Tennessee'de 200 yıldan fazla bir süredir idam edilecek ilk kadın olacaktı, ancak bunun yerine ABD'de ölümcül enjeksiyondan sonra hayatta kaldığı düşünülen ilk kişi oldu.

Avukatları, Cumhuriyetçi Vali Bill Lee'den cezasını hafifletmesini talep ederek, Pike'ın "Amerikan ölüm cezası tarihinde başka hiçbir kişinin çekmediği kadar ağır bir cezaya katlandığını" iddia etti.

Christa Pike hastaneden taburcu oldu, başarısız infazın ardından cezaevine geri döndü

PEKİ, ŞİMDİ NE OLACAK?

Tennessee Ceza İnfaz Kurumu aynı yöntemle yeni bir girişimde bulunabilir. Ancak avukatlar, anayasadaki zalimce ve olağandışı ceza yasağına dayanarak engelleme talep edebilir. Hukukçular, eyaletin aynı yıl içinde iki infazda birden sorun yaşamasını ve Pike'ın damar yapısı ile kan pıhtılaşması rahatsızlığını gerekçe göstererek yöntemin anayasaya aykırı olduğunu ileri sürebilir.

Eyalet yönetimi infazı başka bir yöntemle uygulamayı gündeme getirebilir. Pike cinayeti 1995 yılında işlediği için yasal olarak elektrikli sandalye kapsamına giriyor. Fakat bu adım için mahkumun zehirli iğne hakkından yazılı vazgeçmesi gerektiği ve valilik ile eyalet meclisi onayını kapsayan yasal aşamalar olduğu da biliniyor.

Vali Bill Lee, yetkisini kullanarak ölüm cezasını şartlı tahliyesiz ömür boyu hapse dönüştürebilir. Cezaevindeki aksaklığa ilişkin başlatılan bağımsız soruşturmanın ihmal veya protokol ihlali saptaması durumunda valinin bu yetkiyi kullanma olasılığı artıyor.

Christa Pike hastaneden taburcu oldu, başarısız infazın ardından cezaevine geri döndü

BAŞARISIZ İDAM İNFAZI

1995 yılında işlediği cinayet nedeniyle 30 Eylül'de iki doz zehirli iğneyle idam edilmeye çalışılan Christa Pike hastanede gözlerini açtı. İki zehirli iğne nedeniyle hayatını kaybetmeyen fakat bilincini yitiren Pike'ın son durumuna ilişkin bilgileri avukatı Randy Spivey verdi. BBC'nin haberine göre, Spivey, Pike’ın, salı günü "herkesi şaşırtarak" konuşmaya başladığını ancak infaz girişimine dair yalnızca sınırlı ayrıntıları hatırladığını söyledi.

Pike’ın tedavisinin hastanede sürdüğünü belirten Spivey, müvekkilinin "kızgın ve şaşkın" uyandığını, daha sonra “Neredeyim?” ve “Siz kimsiniz?” diye sorduğunu aktardı.

Spivey, "Şu anda her şeye karşı öfkeli ve kafası karışık. Eyaletin kendisini idam etmeye çalıştığının gayet farkında. Neler olduğunu öğrenmek istedi, çeşitli kişileri ve kurbanın ailesini sordu" diye konuştu.

Christa Pike hastaneden taburcu oldu, başarısız infazın ardından cezaevine geri döndü

CHRISTA PIKE OLAYI NEDİR, NEDEN İDAM CEZASI ALDI?

Pike, 1995'te 18 yaşındayken sınıf arkadaşı Colleen Slemmer'ı öldürmekten suçlu bulunarak idama mahkum edilmişti.

Christa Pike hastaneden taburcu oldu, başarısız infazın ardından cezaevine geri döndü

İdam cezasının infazı için Pike'a 30 Eylül'de 2 doz ilaç verilmiş ancak Pike'ın kalbi durmamıştı. Pike, cezaevi dışındaki bir sağlık kuruluşuna sevk edilmişti.

Tennessee Valisi Bill Lee, olayın incelenmesi için talimat verirken eyalette yılın geri kalanı için planlanan infazlar da inceleme süresince durdurulmuştu.

Pike'ın avukatları, 2 Ekim'de yaptıkları açıklamada, Pike'ın hastanede solunum cihazına bağlı ve bilinçsiz olduğunu ifade etmişti.

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#tennessee
#Ölüm Cezası
#Bill Lee
#Colleen Slemmer
#Christa Pike
#Dünya
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