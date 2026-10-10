ABD ordusunda psikiyatrist olarak görevliyken 2009 yılında Teksas eyaletinde bulunan Fort Hood askeri üssünde düzenlediği silahlı saldırıda 13 kişiyi öldüren, 32 kişiyi yaralayan eski binbaşı Nidal Hasan'ın canlı yayında infazına onay çıktı.

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HABERİN ÖZETİ Donald Trump idam kararını onayladı: Nidal Hasan canlı yayında kurşuna dizilecek 2009 yılında Fort Hood askeri üssünde 13 kişiyi öldüren eski binbaşı Nidal Hasan'ın kurşuna dizilerek canlı yayında infaz edilmesine ABD Başkanı Donald Trump onay verdi. ABD Başkanı Donald Trump, Nidal Hasan'ın canlı yayınlanacak infazını şahsen onayladığını ve kurşuna dizilerek idam edileceğini açıkladı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, infazın kamuoyuna açık olacağını ve insanların bunu izleyebilmesini sağlayacaklarını belirtti. Eski ordu psikiyatristi Hasan, Kasım 2009'da Teksas'taki Fort Hood'da 13 kişiyi öldürüp 32 kişiyi yaraladığı için askeri jüri tarafından ölüm cezasına çarptırılmıştı. Nidal Hasan'ın 3 Aralık'ta idam edilmesi bekleniyor. ABD'de son halka açık idam 1936'da Kentucky eyaletinde Rainey Bethea'nın asılmasıyla gerçekleşmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, seçim etkinlikleri için New York'a hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"ADAM DELİNİN TEKİ, YETER Kİ ÖLSÜN"

Nidal Hasan'ın idam edilmeyi "tamamen" hak ettiğini ve bu idam yönteminin "son derece uygun" olduğunu savunan Trump, "Adam tamamen delinin teki. Nasıl öleceği umurumda değil, yeter ki ölsün. Bence idam cezası onun için son derece uygun bir ölüm şekli." ifadelerini kullandı.

KURŞUNA DİZİLECEK

ABD Başkanı, "Nidal Hasan’ın canlı yayınlanacak infazını şahsen siz mi onayladınız?" şeklindeki soruya ise "Onayladım mı? Evet, elbette onayladım." diye yanıt verdi.

Söz konusu infazın canlı yayınlanmasının "propaganda amacıyla" kullanılmasından endişe edip etmediği sorulan Trump, bu konuyu değerlendirdiklerini ancak Hasan'ın kurşuna dizilerek idam edileceğini söyledi.

CANLI YAYINDA İNFAZ TARTIŞMASI

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, halkın, 2009'da Teksas'taki Fort Hood Üssü'nde 13 kişiyi öldürmekten hüküm giyen Nidal Hasan adlı Amerikan askerinin kurşuna dizilerek idam edilmesini izleyebileceğini bildirmişti.

Hegseth, "İnsanların bunu izleyebilmesini sağlayacağız. Kamuoyuna açık olacak. Çünkü insanların bu tür şeylerin ciddi sonuçları olduğunu anlamaları gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

90 YIL SONRA İLK HALKA AÇIK İDAM

ABD'de son halka açık idam, 1936'da Kentucky eyaletinde beyaz bir kadına tecavüzden suçlu bulunan siyahi Rainey Bethea'nın asılmasıyla gerçekleşmişti.

3 Aralık'ta idam edilmesi beklenen eski bir ordu psikiyatristi Hasan'ın, Kasım 2009'da Teksas'taki Fort Hood'da gerçekleştirdiği saldırıda 13 kişi ölmüş, 32 kişi yaralanmış, Hasan saldırı nedeniyle askeri bir jüri tarafından ölüm cezasına çarptırılmıştı.