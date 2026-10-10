Donald Trump idam kararını onayladı: Nidal Hasan canlı yayında kurşuna dizilecek

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İstanbul
ABD ordusunda psikiyatrist olarak görevliyken 2009 yılında Teksas eyaletinde bulunan Fort Hood askeri üssünde düzenlediği silahlı saldırıda 13 kişiyi öldüren, 32 kişiyi yaralayan eski binbaşı Nidal Hasan'ın canlı yayında infazına onay çıktı.
ABD Başkanı Donald Trump, seçim etkinlikleri için New York'a hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Nidal Hasan'ın idam edilmeyi "tamamen" hak ettiğini ve bu idam yönteminin "son derece uygun" olduğunu savunan Trump, "Adam tamamen delinin teki. Nasıl öleceği umurumda değil, yeter ki ölsün. Bence idam cezası onun için son derece uygun bir ölüm şekli." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı, "Nidal Hasan’ın canlı yayınlanacak infazını şahsen siz mi onayladınız?" şeklindeki soruya ise "Onayladım mı? Evet, elbette onayladım." diye yanıt verdi.
Söz konusu infazın canlı yayınlanmasının "propaganda amacıyla" kullanılmasından endişe edip etmediği sorulan Trump, bu konuyu değerlendirdiklerini ancak Hasan'ın kurşuna dizilerek idam edileceğini söyledi.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, halkın, 2009'da Teksas'taki Fort Hood Üssü'nde 13 kişiyi öldürmekten hüküm giyen Nidal Hasan adlı Amerikan askerinin kurşuna dizilerek idam edilmesini izleyebileceğini bildirmişti.
Hegseth, "İnsanların bunu izleyebilmesini sağlayacağız. Kamuoyuna açık olacak. Çünkü insanların bu tür şeylerin ciddi sonuçları olduğunu anlamaları gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.
ABD'de son halka açık idam, 1936'da Kentucky eyaletinde beyaz bir kadına tecavüzden suçlu bulunan siyahi Rainey Bethea'nın asılmasıyla gerçekleşmişti.
3 Aralık'ta idam edilmesi beklenen eski bir ordu psikiyatristi Hasan'ın, Kasım 2009'da Teksas'taki Fort Hood'da gerçekleştirdiği saldırıda 13 kişi ölmüş, 32 kişi yaralanmış, Hasan saldırı nedeniyle askeri bir jüri tarafından ölüm cezasına çarptırılmıştı.