ABD ordusunda 65 yıl sonra ölüm cezası infaz edilecek: Binbaşı Hasan kurşuna dizilecek

ABD ordusundaki tarihi infaz için tarih belli oldu. 2009 yılında Texas eyaletinde bulunan Fort Hood askeri üssünde düzenlediği silahlı saldırıda 13 kişiyi öldüren, 30'dan fazla kişiyi yaralayan eski ABD Ordusu Binbaşısı Nidal Malik Hasan kurşuna dizilecek. 3 Aralık'ta gerçekleşecek infaz, saldırının gerçekleştiği Fort Hood askeri üssünde yapılacak.

TRUMP ÖLÜM CEZASINI ONAYLADI

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hasan hakkındaki ölüm cezasının uygulanmasını onayladığını açıklamıştı. Trump’ın onayının ardından infazın gerçekleştirilmesine yönelik resmi süreç başlatıldı. ABD ordusunda ölüm cezası en son 1961 yılında uygulanmıştı. Hasan’ın infazının planlandığı şekilde gerçekleştirilmesi durumunda, ABD ordusu 65 yıl aradan sonra ilk kez bir mahkum hakkında ölüm cezasını uygulamış olacak.

İNFAZ ERTELENEBİLİR

ABD medyasında çıkan haberlerde, Hasan’ın infazının 3 Aralık olarak belirlenmesine rağmen sürecin kesinleşmediği belirtildi. Hasan’ın federal sivil mahkemede "habeas corpus" başvurusunda bulunarak infazın durdurulmasını talep edebileceği, böyle bir hukuki sürecin infazı uzun süre erteleyebileceği ifade edildi.

SALDIRI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

ABD Ordusunda psikiyatrist olarak görev yapan Hasan, 5 Kasım 2009’da Fort Hood’daki bir sağlık merkezinde ateş açmıştı. Saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmiş, 30’dan fazla kişi yaralanmıştı. Hasan, saldırıyı Afganistan’a gönderilecek askerlerin Müslümanları öldürmesini engellemek amacıyla gerçekleştirdiğini savunmuş, yargılama sırasında saldırıyı gerçekleştiren kişinin kendisi olduğunu kabul etmişti. Hasan, 2013 yılında askeri mahkeme tarafından 13 ayrı kasten öldürme ve 32 ayrı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan suçlu bulunarak ölüm cezasına çarptırılmıştı.