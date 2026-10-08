Zehirli iğnelere rağmen ölmeyen idam mahkumu Christa Pike için 4 ihtimal var! İlk sözleri ortaya çıktı

1995 yılında işlediği cinayet nedeniyle 30 Eylül'de iki doz zehirli iğneyle idam edilmeye çalışılan Christa Pike hastanede gözlerini açtı. Zehirli iğneler nedeniyle hayatını kaybetmeyen fakat bilincini yitiren Pike'ın son durumuna ilişkin bilgileri avukatı Randy Spivey verdi. BBC'nin haberine göre, Spivey, Pike’ın, salı günü "herkesi şaşırtarak" konuşmaya başladığını ancak infaz girişimine dair yalnızca sınırlı ayrıntıları hatırladığını söyledi.

CHRISTA PIKE'IN İLK SÖZLERİ

Pike’ın tedavisinin hastanede sürdüğünü belirten Spivey, müvekkilinin "kızgın ve şaşkın" uyandığını, daha sonra “Neredeyim?” ve “Siz kimsiniz?” diye sorduğunu aktardı.

Spivey, "Şu anda her şeye karşı öfkeli ve kafası karışık. Eyaletin kendisini idam etmeye çalıştığının gayet farkında. Neler olduğunu öğrenmek istedi, çeşitli kişileri ve kurbanın ailesini sordu" diye konuştu.

Spivey, Pike'ın koluna damar yolu açılmasına "yardımcı olduğu" ve enjeksiyon yapılırken infaz ekibine "nazik" ve "kibar" davrandığını öne sürdü.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Pike’ın iki kolunun aşırı şiş olduğunu, bir kolunda kan pıhtısı, akciğerlerinde iltihap bulunduğunu, ayrıca yutma güçlüğü yaşadığını belirten avukat Spivey, yaşananların Pike’ın ruh sağlığını ne ölçüde etkileyeceğini bilmediklerini dile getirdi.

Avukatlar, Pike'ın hastanedeki yatağında ellerinden ve ayaklarından bağlı tutulduğunu vurgulayarak ABD’de ölümcül enjeksiyonla infaz edilmek istenen başka hiçbir mahkumun hayatta kalmadığını belirtti.

AVUKATLARIYLA SINIRLI İLETİŞİMİ VAR

Pike’ın avukatlarından Luke Ihnen ise müvekkilinin salı günü öğle saatlerine kadar bilinçsiz olduğunu ve iletişim kuramadığını, halihazırda “sınırlı konuşabildiğini” ifade etti.

Ihnen, hastanede müvekkilini ziyaret etmek istedikleri sırada 2 saatten fazla bekletildiklerini söyledi.

HASTANE YATAĞINA BAĞLI

Pike’ın avukatlarını arayabilmesi için telefon erişimine izin verilmesini ve hukuk ekibinin kendisine “kesintisiz ve serbest” biçimde ulaşabilmesini talep eden avukat Ihnen, cezaevi yetkililerinin, sağlık personelinin kelepçelerin çıkarılması yönündeki taleplerine rağmen mahkumu hastane yatağına bağlı tuttuğunu da öne sürdü.

BAŞARISIZ İNFAZIN DELLİLLERİ SAKLANIYOR

Nashville’de görülen duruşmada, Pike’ın avukatları infaz girişimine ilişkin tüm delillerin korunmasını talep ederken Hakim I’Ashea Myles, bu talebi kabul etti.

Hakim Myles, ayrıca eyaletten Pike’ın 30 Eylül’deki infaz girişiminden önce, o esnada ve sonrasındaki psikolojik durumuna ilişkin belgeleri sunmasını isteyerek konuyla ilgili bilgilerin kaybolmaması veya yanlışlıkla silinmemesi için “özel dikkat” göstermesi uyarısında bulundu.

CRISTA PIKE İÇİN 4 İHTİMAL VAR

Tennessee Ceza İnfaz Kurumu aynı yöntemle yeni bir girişimde bulunabilir. Ancak avukatlar, anayasadaki zalimce ve olağandışı ceza yasağına dayanarak engelleme talep edebilir. Hukukçular, eyaletin aynı yıl içinde iki infazda birden sorun yaşamasını ve Pike'ın damar yapısı ile kan pıhtılaşması rahatsızlığını gerekçe göstererek yöntemin anayasaya aykırı olduğunu ileri sürebilir.

Eyalet yönetimi infazı başka bir yöntemle uygulamayı gündeme getirebilir. Pike cinayeti 1995 yılında işlediği için yasal olarak elektrikli sandalye kapsamına giriyor. Fakat bu adım için mahkumun zehirli iğne hakkından yazılı vazgeçmesi gerektiği ve valilik ile eyalet meclisi onayını kapsayan yasal aşamalar olduğu da biliniyor.

Zerk edilen kimyasalın yol açtığı olası beyin hasarı veya zihinsel kayıp, her türlü infazı engelleyebilir. İdama çarptırılma nedenini kavrayamayacak durumdaki mahkumların infazı anayasa uyarınca yasak sayılıyor. Mahkumun sağlık durumunun incelenmesi yeni bir girişimin önüne geçebilir.

Vali Bill Lee, yetkisini kullanarak ölüm cezasını şartlı tahliyesiz ömür boyu hapse dönüştürebilir. Cezaevindeki aksaklığa ilişkin başlatılan bağımsız soruşturmanın ihmal veya protokol ihlali saptaması durumunda valinin bu yetkiyi kullanma olasılığı artıyor.

Yeni infaz tarihi belirleme yetkisi eyalet yüksek mahkemesinde. Fakat eyaletteki tüm infazların yıl sonuna kadar durdurulması, soruşturma süreci ve Pike'ın sağlık durumunun belirsizliği nedeniyle takvimin uzun bir gecikmeye uğraması bekleniyor.

CHRISTA PIKE OLAYI NEDİR, NEDEN İDAM CEZASI ALDI?

Pike, 1995'te 18 yaşındayken sınıf arkadaşı Colleen Slemmer'ı öldürmekten suçlu bulunarak idama mahkum edilmişti.

İdam cezasının infazı için Pike'a 30 Eylül'de 2 doz ilaç verilmiş ancak Pike'ın kalbi durmamıştı. Pike, cezaevi dışındaki bir sağlık kuruluşuna sevk edilmişti.

Tennessee Valisi Bill Lee, olayın incelenmesi için talimat verirken eyalette yılın geri kalanı için planlanan infazlar da inceleme süresince durdurulmuştu.

Pike'ın avukatları, 2 Ekim'de yaptıkları açıklamada, Pike'ın hastanede solunum cihazına bağlı ve bilinçsiz olduğunu ifade etmişti.