Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 11:29
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 11:37

2 doz iğneye rağmen ölmeyen Christa Pike’ın bilinci geri geldi, idam edilecek mi? İşte son durum

ABD’de idam için 2 doz zehirli iğne verilmesine rağmen hayatta kalan Christa Pike, ertelenen infazın ardından bilincini kaybetti. Günlerdir yoğun bakımda tutulan Pike’ın bilincinin açıldığı belirtildi ve son sağlık durumu hakkında bilgi verildi.

Avatar
Editor
 Asya Güney
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
2 doz iğneye rağmen ölmeyen Christa Pike’ın bilinci geri geldi, idam edilecek mi? İşte son durum
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 11:29
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 11:37

ABD’nin eyaletinde 200 yılı aşkın süre sonra idam edilecek olan Christa Pike’ın infazı sırasında hiçbir şey yolunda gitmedi. İki doz zehirli iğneye rağmen hayatını kaybetmeyen Pike’ın günler sonra nefes almaya başladığı, 6 gündür kapalı olan bilincinin ise geri geldiği belirtildi.

2 doz iğneye rağmen ölmeyen Christa Pike’ın bilinci geri geldi, idam edilecek mi? İşte son durum

ÇARŞAFLARI TEKMELEDİ

Basın temsilcilerinden Kim Chandler, perdeler yeniden açılınca Pike’ın yüksek sesle horladığını ve apaçık hayatta olduğunu yazdı. Öte yandan tanıkların ifadelerinde kadının nefes aldığı ve çarşafları tekmeleyerek hareket ettiği aktarıldı.

‘’7 KEZ İĞNE BATIRILDI’’ İDDİASI

Christa Pike’ın Avukatı Randy Spivey, infaz sırasında damar bulmak için sol koluna en az yedi kez iğne batırıldığını belirtti. Prosedür yaklaşık iki buçuk saat sürdü. Eyalet protokolü kapsamında ek doz uygulanmasına izin verilmemesi üzerine işlem sonlandırıldı. Pike, ardından ambulansla cezaevi dışındaki bir hastaneye sevk edildi.

2 doz iğneye rağmen ölmeyen Christa Pike’ın bilinci geri geldi, idam edilecek mi? İşte son durum

DOKTORU AÇIKLAMA YAPTI

Eyalette büyük yankı uyandıran olayın ardından, kadının hâlâ yatağa bağlı olduğu söylenirken, Dr. Joel Zivot’un açıklamalarına göre, Pike’ın durumunun umut verici olduğu ancak tam iyileşmenin haftalar belki aylar boyunca sürebileceğini bildirdi. 

2 doz iğneye rağmen ölmeyen Christa Pike’ın bilinci geri geldi, idam edilecek mi? İşte son durum

İYİLEŞMEZSE İDAM EDİLEMEYECEK

Hukuk uzmanlarına göre, Pike tamamen iyileşmedikçe idam edilemeyecek. Fordham Hukuk Fakültesi'nden Profesör Deborah Denno, The Post'a yaptığı açıklamada, "Beyin hasarı varsa ve yargılama sürecini anlayamıyorsa idam edilemez" dedi.
Öte yandan başarısızlıkla sonuçlanan infaz girişimi , eyalet hapishane müdürü Frank Strada'nın istifasına yol açtı ve hatta Başkan 'ın bile şaşkınlığını dile getirmesine neden oldu.

Tennessee Valisi Bill Lee, eyalette yıl sonuna kadar yapılması planlanan tüm idam infazlarını iptal edildiğini duyurdu. 

2 doz iğneye rağmen ölmeyen Christa Pike’ın bilinci geri geldi, idam edilecek mi? İşte son durum

NEDEN İDAM CEZASINA ÇARPTIRILDI?

ABD’de enjeksiyonla idam edildikten sonra bilinci açılan ilk kişi olan Pike, 1995 yılında 18 yaşındayken sınıf arkadaşı Collen Slemmer’ı öldürmekten dolayı hapis cezasına çarptırılmıştı.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İdam için 2 doz zehirli iğneye rağmen ölmeyen Christa Pike'ın son durumu ortaya çıktı
Narkozun etkisiyle spikere dönüştü: Ameliyattan çıkan minik Fenerbahçeli derbi anlatmaya başladı
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#donald trump
#tennessee
#Christa Pike
#Randy Spivey
#Dr Joel Zivot
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.