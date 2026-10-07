2 doz iğneye rağmen ölmeyen Christa Pike’ın bilinci geri geldi, idam edilecek mi? İşte son durum

ABD’nin Tennessee eyaletinde 200 yılı aşkın süre sonra idam edilecek olan Christa Pike’ın infazı sırasında hiçbir şey yolunda gitmedi. İki doz zehirli iğneye rağmen hayatını kaybetmeyen Pike’ın günler sonra nefes almaya başladığı, 6 gündür kapalı olan bilincinin ise geri geldiği belirtildi.

ÇARŞAFLARI TEKMELEDİ

Basın temsilcilerinden Kim Chandler, perdeler yeniden açılınca Pike’ın yüksek sesle horladığını ve apaçık hayatta olduğunu yazdı. Öte yandan tanıkların ifadelerinde kadının nefes aldığı ve çarşafları tekmeleyerek hareket ettiği aktarıldı.

‘’7 KEZ İĞNE BATIRILDI’’ İDDİASI

Christa Pike’ın Avukatı Randy Spivey, infaz sırasında damar bulmak için sol koluna en az yedi kez iğne batırıldığını belirtti. Prosedür yaklaşık iki buçuk saat sürdü. Eyalet protokolü kapsamında ek doz uygulanmasına izin verilmemesi üzerine işlem sonlandırıldı. Pike, ardından ambulansla cezaevi dışındaki bir hastaneye sevk edildi.

DOKTORU AÇIKLAMA YAPTI

Eyalette büyük yankı uyandıran olayın ardından, kadının hâlâ yatağa bağlı olduğu söylenirken, Dr. Joel Zivot’un açıklamalarına göre, Pike’ın durumunun umut verici olduğu ancak tam iyileşmenin haftalar belki aylar boyunca sürebileceğini bildirdi.

İYİLEŞMEZSE İDAM EDİLEMEYECEK

Hukuk uzmanlarına göre, Pike tamamen iyileşmedikçe idam edilemeyecek. Fordham Hukuk Fakültesi'nden Profesör Deborah Denno, The Post'a yaptığı açıklamada, "Beyin hasarı varsa ve yargılama sürecini anlayamıyorsa idam edilemez" dedi.

Öte yandan başarısızlıkla sonuçlanan infaz girişimi , eyalet hapishane müdürü Frank Strada'nın istifasına yol açtı ve hatta Başkan Donald Trump'ın bile şaşkınlığını dile getirmesine neden oldu.

Tennessee Valisi Bill Lee, eyalette yıl sonuna kadar yapılması planlanan tüm idam infazlarını iptal edildiğini duyurdu.

NEDEN İDAM CEZASINA ÇARPTIRILDI?

ABD’de enjeksiyonla idam edildikten sonra bilinci açılan ilk kişi olan Pike, 1995 yılında 18 yaşındayken sınıf arkadaşı Collen Slemmer’ı öldürmekten dolayı hapis cezasına çarptırılmıştı.