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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 16:57
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 16:57

Almanya'ya giden yolcu uçağında 'kaçırılma kodu' verildi! Sebebi ortaya çıktı

Yunanistan'dan Almanya'ya gitmek üzere havalanan yolcu uçağında 'kaçırılma kodu' verildi. Eurofighter savaş uçakları havalandı ve yolcu uçağının güvenli inişine kadar takip sürdü. Kaçırılma kodunun neden ve nasıl verildiği ise sonradan ortaya çıktı.

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Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Almanya'ya giden yolcu uçağında 'kaçırılma kodu' verildi! Sebebi ortaya çıktı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 16:57
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 16:57

Almanya'nın güneyindeki Nürnberg Havalimanı'nda öğle saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Alman polisi, Yunanistan'ın Korfu Adası'ndan gelen Corendon Havayolları'na ait bir yolcu uçağından, havacılıkta uçak kaçırma durumunu bildirmek için kullanılan "7500" kodunun gönderildiğini bildirdi. 

PİLOTLA İLETİŞİM KURULAMADI

Pilotla telsiz üzerinden iletişim kurulamaması üzerine havalanan savaş uçakları, 178 yolcu ve 6 mürettebat taşıyan uçağa Nürnberg Havalimanı'na inişine kadar eşlik etti. Uçak, havalimanına güvenli şekilde iniş yaptı.

Yetkililer, 7500 kodunun yanlışlıkla mı gönderildiğini yoksa teknik bir arızadan mı kaynaklandığını belirlemek üzere soruşturma başlattı.

Almanya'ya giden yolcu uçağında 'kaçırılma kodu' verildi! Sebebi ortaya çıktı

HAVALİMANI KAPATILDI

Mittelfranken Polis Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yaşananların ardından geniş çaplı güvenlik önlemleri alınan Nürnberg Havalimanı'nın geçici olarak uçuşlara kapatıldığı aktarıldı. Açıklamada, "Yerinde yapılan kontroller sonucunda herhangi bir tehlike bulunmadığı tespit edilmiştir" denildi.

Polis operasyonu nedeniyle yaklaşık 1 saat kapalı kalan Nürnberg Havalimanı'na inmesi gereken uçaklar Frankfurt, Stuttgart ve Münih havalimanlarına yönlendirildi.

Almanya'ya giden yolcu uçağında 'kaçırılma kodu' verildi! Sebebi ortaya çıktı

TEHLİKE YOKKEN NEDEN 'KAÇIRILMA KODU' VERİLDİ

Corendon Airlines'tan yapılan açıklamada ise "13 Ekim 2026 tarihinde Korfu'dan Nürnberg'e Corendon Airlines XR456 seferini gerçekleştiren 9H-CXD tescilli Boeing 737-800 uçağı, radyo iletişim sisteminde kısa süreli bir kesinti nedeniyle Hırvatistan hava sahasında yerel saatle 09:00'da acil durum kodu bildirdi.

Durum derhal takip altına alındı, gerekli soruşturmalar gecikmeden başlatıldı ve tüm gerekli önlemler alındı. Uçak Nürnberg Havalimanı'na güvenli bir şekilde indi.

Almanya'ya giden yolcu uçağında 'kaçırılma kodu' verildi! Sebebi ortaya çıktı

Corendon Havayolları, hiçbir zaman gerçek bir acil durumun söz konusu olmadığını ve 178 yolcunun, altı mürettebat üyesinin veya uçağın hiçbir zaman tehlikede olmadığını açıkça vurgulamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

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#eurofighter
#Korfu Adası
#Nürnberg Havalimanı
#Corendon Havayolları
#Alman Polisi
#Dünya
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