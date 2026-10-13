Bıçakları iki eline sabitledi markette dehşet saçtı: Güney Kore'deki olayda çok sayıda yaralı

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İstanbul
Güney Kore’nin başkenti Seul’ün batısındaki Incheon şehrinde bir süpermarkette bıçaklı saldırı yaşandı. 60'lı yaşlarında olan bir kişi, iki eline bıçakları sabitledi. Yürüyen merdivende ilerlerken çevresindekilere saldırdı.
Polis, bıçaklı saldırı olayında 8 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırganı o esnada markette alışveriş yapan kişiler etkisiz hale getirdi.
Olay yerine gelen polisler ise saldırganı gözaltına aldı.
Saldırının nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.