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Dünya
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Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 10:43
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 10:43

Karadeniz'de iki gemiye İHA'lı saldırı: Biri battı, mürettebat kurtarıldı

Bulgaristan’ın Karadeniz kıyıları açıklarında üç insansız hava aracıyla (İHA) iki gemi hedef alındı. Gemilerden biri biri battı, 6 mürettebat ise kurtarıldı.

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Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Karadeniz'de iki gemiye İHA'lı saldırı: Biri battı, mürettebat kurtarıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 10:43
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 10:43

kıyılarında bir hafta arayla ikinci kez gemilere saldırı düzenlendi. Bulgaristan Başbakanı yaptığı açıklamada, Ukraynalı şirkete ait Malta bayraklı "Chelsea 3" gemisinin yerel saatle 01:30 sıralarında 3 insansız hava aracı ile hedef alındığını, 5’i yaralı olmak üzere tüm mürettebatın kurtarıldığını bildirdi.

Bulgar başbakan, ikinci geminin ise Dobriç şehrine bağlı Krapets köyünün 17 mil doğusunda saldırıya uğrayarak battığını söyledi. Radev, gemideki mürettebattan bir kişinin kurtarıldığını açıklarken, gemideki diğer kişilerin saldırıdan sağ kurtulup kurtulmadığına ilişkin bilgi vermedi.

Karadeniz'de iki gemiye İHA'lı saldırı: Biri battı, mürettebat kurtarıldı

RUSYA'NIN SOFYA BÜYÜKELÇİSİ ÇAĞRILDI

Rumen Radev ulusa sesleniş konuşmasında saldırıları sert bir dille eleştirerek, "Bulgaristan'ın karasularının hemen yakınında gerçekleşen bir başka saldırı kesinlikle kabul edilemez. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşeceğim" dedi.

Saldırıların arkasında kimin olduğuna dair kesin kanıt bulunmadığını belirten Radev, "Bu saldırının sonuçları Federasyonu'nun çıkarına" ifadelerini kullandı. Bulgaristan Başbakanı, gelişmelerin ardından Rusya'nın Sofya Büyükelçisi'ni görüşmeye çağırdı.

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ETİKETLER
#rusya
#Bulgaristan
#rumen radev
#Chelsea 3
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