ABD, İran'da muhatap bulamıyor! Trump 'ileri gittik' diyerek sebebini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Ohio eyaletinde yapılan bir ara seçim mitinginde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek için bu ülkeye karşı harekete geçmek zorunda kaldıklarını öne süren Trump, "İran'a küçük bir ziyaret yaptık. Şöyle söyleyelim, asla nükleer silaha sahip olamayacaklar ve bu çok yakında sona erecek" dedi.

SAVAŞ BİTER BİTMEZ BENZİN FİYATLARI DÜŞECEK

İran savaşı biter bitmez benzin fiyatlarının hızla düşeceğini vurgulayan Trump, "Ama unutmayın ki benzin fiyatları Joe Biden'ın başkan olduğu dönemden daha düşük ve o İran konusunda hiçbir şey yapmadı. Terörün bir numaralı devlet destekçisinin nükleer silaha sahip olmasına izin veremezsiniz. Bu benim için bir onurdu ve artık o aşamayı geçtik" ifadelerini kullandı.

''BİRÇOK BAŞKAN BİZİM YAPTIĞIMIZI YAPABİLİRDİ''

İran'a karşı savaş başlatmaya mecbur kaldığının altını çizen Trump, "Bunu yapmak zorundaydık. Yıllardır diğer başkanlar tarafından yapılmalıydı ama yapmadılar. Barack Obama onlara milyarlarca dolar ödedi. Onları satın alabileceğini düşündü. Ancak bu işe yaramadı. Joe Biden dahil herkes korktu. Tüm isimlere girmek istemiyorum. Birçok başkan bizim yaptığımızı yapabilirdi" dedi.

İran'ı büyük ölçüde yenilgiye uğrattıkları iddiasını yineleyen Trump, "Bizim için oldukça kolay oldu. Çünkü şu anda donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, uçaksavarları yok, dünyadaki herhangi bir ülke arasında en kötü enflasyona sahipler. Paraları yok" diye konuştu. İran'ın anlaşma yapmak istediğini ifade eden Trump, "Ancak nasıl yapacaklarını bilmiyorlar" ifadelerini kullandı.

''SANIRIM ÇOK İLERİ GİTTİK''

İran'da bir lider boşluğu yaşandığını öne süren Trump, "Liderleri bile yok. Sorun da bu. Liderler konusunda biraz fazla ileri gitmiş olabiliriz, çünkü artık kiminle muhatap olduğumuzu bile bilmiyoruz. Kimse İran Cumhurbaşkanı olmak istemiyor. Soruyorlar: ‘Kim cumhurbaşkanı olmak ister?' Hiç kimse! Dürüst olmak gerekirse kiminle muhatap olacağımızı bulmakta zorlanıyoruz. Sanırım çok ileri gittik" şeklinde konuştu.

''RUSYA-UKRAYNA SORUNUNU DA ÇÖZECEĞİM''

Rusya ile Ukrayna'nın da bir anlaşma yapmak istediğini, ancak bunu nasıl yapacaklarını bilmediğini söyleyen Trump, "İki lider arasındaki nefret çok büyük ama o meseleyi de halledeceğiz. Geçtiğimiz ay çoğu asker olmak üzere 32 bin kişiyi kaybettiler.

Genç, güzel askerler kaybedildi. Bu savaş çok saçma" dedi. Rusya ve Ukrayna'nın sonunda bu sorunu çözeceğine inandığını kaydeden Trump, "Şimdiye kadar 8 savaşı sonlandırdım. Bunun daha kolay olanlardan biri olacağını düşünmüştüm ama değil, çünkü liderler arasındaki nefret bu kadar büyük olduğunda iş biraz daha zorlaşıyor. Yine de bunu halledeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.