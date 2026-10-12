İran duyurdu: ABD 7 şarttan bazılarını kabul etti

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai sosyal medya hesabı üzerinden ABD ile mutabakata dair yeni bir açıklama yaptı. Rızai, İran’ı fethetme hayaline kapılan ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından kandırılarak insanlık tarihinin en "aptalca" savaşlarından birini başlattığını söyledi.

''HİÇ BU KADAR UTANÇ VERİCİ DURUMA DÜŞMEMİŞLERDİ''

Rızai, "Şimdi ise, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmayı başaramamasının ardından kaçakçılığa başvurdu. ABD ordusu hiç bu kadar utanç verici bir duruma düşmemişti" dedi.

''7 ŞARTTAN BAZILARINI KABUL ETTİLER''

İran’ın savaşı bitirmek üzere sunduğu bazı şartların Washington yönetimince kabul edildiğini aktaran Rızai, "ABD, İran’ın 7 şartından bazılarını kabul etti, ancak biz bu cevabı yetersiz buluyoruz. İran diplomasisi değişti ve eski duruma geri dönüş olmayacak" ifadelerini kullandı.