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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 09:03
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 09:03

İran duyurdu: ABD 7 şarttan bazılarını kabul etti

ABD ve İran arasındaki mutabakat anlaşmasına dair yeni gelişmeyi Tahran tarafı duyurdu. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, "ABD, İran’ın 7 şartından bazılarını kabul etti, ancak biz bu yanıtı yetersiz buluyoruz. İran diplomasisi değişti ve eski duruma geri dönüş olmayacak" dedi.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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İran duyurdu: ABD 7 şarttan bazılarını kabul etti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 09:03
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 09:03

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai sosyal medya hesabı üzerinden ile mutabakata dair yeni bir açıklama yaptı. Rızai, İran’ı fethetme hayaline kapılan ABD Başkanı ’ın İsrail Başbakanı tarafından kandırılarak insanlık tarihinin en "aptalca" savaşlarından birini başlattığını söyledi.

İran duyurdu: ABD 7 şarttan bazılarını kabul etti

''HİÇ BU KADAR UTANÇ VERİCİ DURUMA DÜŞMEMİŞLERDİ''

Rızai, "Şimdi ise, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmayı başaramamasının ardından kaçakçılığa başvurdu. ABD ordusu hiç bu kadar utanç verici bir duruma düşmemişti" dedi. 

İran duyurdu: ABD 7 şarttan bazılarını kabul etti

''7 ŞARTTAN BAZILARINI KABUL ETTİLER''

İran’ın savaşı bitirmek üzere sunduğu bazı şartların Washington yönetimince kabul edildiğini aktaran Rızai, "ABD, İran’ın 7 şartından bazılarını kabul etti, ancak biz bu cevabı yetersiz buluyoruz. İran diplomasisi değişti ve eski duruma geri dönüş olmayacak" ifadelerini kullandı.

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ETİKETLER
#donald trump
#ABD
#binyamin netanyahu
#İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi
#Muhsin Rızai
#Dünya
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