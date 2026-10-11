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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 11:17
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 11:17

Pentagon, İran'da ölen asker sayısını güncelledi: 21 asker hayatını kaybetti, bine yakın yaralı var

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'a karşı başlatılan savaşla ilişkili olarak hayatını kaybeden ABD askerlerinin sayısını 21'e yükseltti. Operasyonlar süresince yaralanan asker sayısı ise 865 olarak açıklandı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Pentagon, İran'da ölen asker sayısını güncelledi: 21 asker hayatını kaybetti, bine yakın yaralı var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 11:17
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 11:17

, ’a karşı başlatılan savaşla ilişkili kayıpların sayısını güncelledi. The Washington Post gazetesinin haberine göre; Savunma Zayiat Analiz Sistemi’ne (DCAS) girilen asker ölümlerinin sayısı 21’e yükseldi. 

Güncellenen verilere daha önce rapor edilmeyen muharebe dışı iki asker ölümü de dahil edilirken, bunların 6 Mart'ta Kuveyt'te hayatını kaybeden 46 yaşındaki Ulusal Muhafız mensubu Binbaşı Sorffly Davius ve eylül ayında intihar eden kimliği açıklanmayan bir ABD Deniz Kuvvetleri mensubu olduğu kaydedildi. Ayrıca, İran’a yönelik operasyonlar sırasında 865 ABD askerinin yaralandığı aktarıldı.

Pentagon, İran'da ölen asker sayısını güncelledi: 21 asker hayatını kaybetti, bine yakın yaralı var

BİR ASKER EĞİTİM KAZASINDA ÖLDÜ

ABD ordusu yetkilileri ayrıca İran ile yaşanan gerilimden bağımsız olarak meydana gelen bir eğitim kazasında başka bir askerin daha yaşamını yitirdiğini doğruladı. 26 yaşındaki Çavuş Devin A. Seibel'in mayıs ayında Irak'ta hayatını kaybettiği ve ölümün, ordunun terör örgütü DEAŞ'a karşı uzun süredir yürüttüğü "Doğal Kararlılık Operasyonu" (Operation Inherent Resolve) zayiatları kapsamında kayıtlara geçtiği bildirildi.

Pentagon, İran'da ölen asker sayısını güncelledi: 21 asker hayatını kaybetti, bine yakın yaralı var

DEMOKRATLAR TEPKİLİ

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'nin Demokrat üyesi Adam Smith ile Askeri Personel Alt Komitesi'nin Demokrat üyesi Chrissy Houlahan ise yaptıkları ortak açıklamada, Pentagon'un zayiat rakamlarında yaptığı "kamuya açık düzeltmeyi" memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Buna rağmen yaşanan gecikmeyi eleştiren ikili, "Bu büyüklükte bir hatanın hiçbir mazereti olamaz" ifadelerini kullandı.

Pentagon, İran'da ölen asker sayısını güncelledi: 21 asker hayatını kaybetti, bine yakın yaralı var

PENTAGON'A 'ŞEFFAFLIK' ÇAĞRISI

ABD Savunma Bakanlığı’ndan The Washington Post'a yapılan açıklamada ise güncellenen ölü sayısına doğrudan değinilmedi. Henüz inceleme aşamasında olan dosyalar için "karar bekleyenler" kategorisinin oluşturulması da dahil olmak üzere zayiat raporlama sisteminde yapılan değişikliklere vurgu yapılarak, "Pentagon, tüm askeri personel zayiatlarının şeffaf ve doğru bir şekilde kayıt altına alınması konusundaki sarsılmaz kararlılığını sürdürmektedir" denildi.

The Washington Post gazetesi, geçen ay yayımladığı 6 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde İran savaşında kaybedilen asker sayısının Pentagon'un resmi veri tabanı DCAS'de yer alandan daha fazla olduğunu öne sürmüştü. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, söz konusu iddiayı "tamamen yalan" olarak nitelemişti.

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ETİKETLER
#iran
#abd savunma bakanlığı
#The Washington Post
#Savunma Zayiat Analiz Sistemi
#Devin A. Seibel
#Dünya
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