ABD Başkanı Donald Trump, ara seçimler öncesindeki Cumhuriyetçi partili adayları desteklemek için çıktığı Tennessee seyahati öncesinde Beyaz Saray’dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını cevapladı. ABD ile Rusya arasındaki dizel anlaşmasının savaşın uzamasına neden olması ihtimaline ilişkin soru üzerine Trump, "Ben bu konuya farklı bakıyorum. (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy’in barışa ulaşmak için birçok fırsatı oldu fakat bunu yapmamayı tercih etti. Zelenskiy, savaşı defalarca sonlandırabilirdi ama bunu yapmamayı seçti. Biz, Rusya’ya karşı istediğinizi yapabilirsiniz dedik. Sadece ‘Rafinerileri vurmayın, çünkü bu dünya genelinde soruna neden oluyor’ dedik. Zelenskiy, dünyaya sorun çıkarmak istiyor. Dizel yakıt üzerinden çiftçilerimize, hayvan yetiştiricilerimize sorun çıkarmak istiyor. Çünkü Rusya, dünya genelinde dizel yakıtın büyük bir kısmını tedarik ediyor" ifadelerini kullandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Putin'e karşı saldırılara ABD Başkanı Trump'tan fren: Zelenskiy'e "Dur" mesajı ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıları durdurmadığını belirterek, bu durumun kendisini Rusya ile bir dizel yakıt anlaşması yapmaya ittiğini söyledi. Trump, Zelenskiy'nin barışa ulaşmak için birçok fırsatı olduğunu ancak bunu yapmadığını belirtti. Trump, Zelenskiy'ye Rus dizel rafinelerini vurmaması yönünde talimat verdiğini ancak Zelenskiy'nin bu talimatı dinlemediğini iddia etti. Axios'un haberine göre, Zelenskiy'nin Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıları durdurma yönündeki ABD'nin taleplerini görmezden gelmesi, Trump'ın Putin ile dizel yakıt anlaşması yapmasında etkili oldu. ABD'li bir yetkili, Zelenskiy'nin durumu yanlış okuduğunu ve rafinerileri vurmaya devam ederek Trump nezdindeki iyi niyetini zedelediğini söyledi. Trump, Ukrayna'nın Rus rafinerilerine yönelik saldırıları tek taraflı olarak durdurmasını istedi ve bu saldırıları Rusya'nın Ukrayna'nın elektrik şebekesine düzenlediği saldırılarla eş değer görmediğini savundu.

"ZELENSKİY'E DUR DEDİK YİNE DE VURDU"

ABD Başkanı, "Zelenskiy'e istediğini yap ama dizel yakıtı hedef alma, çünkü bu büyük bir sorun dedik. Peki ne yaptı? Gidip dizel yakıtı hedef aldı. İstediğini yapabilir ama bunu yapamaz. Bu, dizel yakıt rafinerilerinin yetersizliği nedeniyle dünya çapında bir soruna neden oluyor. Zelenskiy’e ne istersen yap ama (Rusya’nın) dizel rafinelerini vurma dedim ama yine de vurdu. Durması onun için daha iyi olur" dedi. Trump, Ukrayna’nın Rusya’daki rafinerilere yönelik saldırılarının Amerikalı çiftçileri, hayvan yetiştiricilerini ve dünyanın geri kalanını kötü etkilemesine izin vermeyeceklerini söyledi.

"BENCE UKRAYNA’NIN YENİ BİR DEVLET BAŞKANI SEÇMESİNİN VAKTİ GELDİ"

Bir basın mensubunun "Ukrayna halkının Rusya’dan günlük bazda gerçekleştirilen roket saldırılarının hedefi olduğu" sözleri üzerine Trump, "Sana katılıyorum. Peki önerim ne biliyor musun? Anlaşma yapabilecek bir lider seçmelerini öneriyorum. Çünkü (Zelenskiy) birçok anlaşma yapabilirdi ama nedense hiçbirini yapmadı" dedi.

Trump, "Ben başkan olsaydım bu savaş hiç başlamazdı ve ülkenizin yüzde 30’unu çoktan kaybetmiş olmazdınız. 1 milyondan fazla insan öldü. Her iki tarafın toplamında 2 milyondan fazla insan öldü. Bu asla başlamaması gereken bir savaştı. Bence Ukrayna’nın yeni bir devlet başkanı seçmesinin vakti geldi" şeklinde konuştu.

TRUMP-PUTİN YAKINLAŞMASININ PERDE ARKASI

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dizel yakıt anlaşması yapmasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıların durdurulmasına ilişkin "ABD'nin çok sayıda talebini görmezden gelmesinin" etkili olduğu öne sürüldü.

Axios'un konuya aşina ABD'li bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Zelenskiy'nin ülkesinin Rus petrol rafinerilerine yönelik "saldırıları durdurma yönündeki Washington yönetimi tarafından defalarca yapılan talepleri göz ardı ettiği" iddia edildi.

Bunun üzerine, Washington yönetiminin bu konuda harekete geçtiği kaydedilen haberde ABD Başkanı Trump'ın, yeni bir adım atma kararı alarak Rusya ile bir dizel yakıt anlaşması yaptığı aktarıldı.

Haberde kaynak gösterilen ABD'li yetkili de "Zelenskiy durumu yanlış okuyor. Rafinerileri vurmaya devam ederek, son 6 ayda Trump nezdinde kazandığı iyi niyeti zedeliyor." ifadelerini kullandı.

TRUMP SALDIRILARI DURDURMASINI İSTEDİ

Trump'ın, Ukrayna'nın Rus rafinerilerine yönelik saldırıları "tek taraflı olarak durdurmasını istediğini" öne süren ABD'li yetkili, "rafinerilere yönelik saldırıları, Rusya'nın Ukrayna'nın elektrik şebekesine düzenlediği saldırılarla eş değer görmediğini" savundu.