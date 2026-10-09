ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile önemli bir görüşme yaptığını duyurdu. Görüşmede dizel yakıt tedariki konusunda anlaşmaya varıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Trump'tan Rusya ile dizel yakıt anlaşması: İlk seferde 300 bin tondan fazla gönderecek ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşme sonucunda Rusya'nın Amerikan ve küresel pazara önemli miktarda dizel yakıt tedarik edeceği ve bunun sonucunda dizel fiyatlarının düşeceği yönünde bir anlaşmaya varıldığını duyurdu. Rusya, Amerikan ve küresel pazara derhal 300.000 tondan fazla dizel yakıt tedarik edecek. Kasım ayı boyunca 500.000 ton ve hemen ardından 1.000.000 ton daha dizel yakıt tedarik edilecek. Dizel rafinerilerinin durumuna bağlı olarak, Rusya kısa bir süre içinde 3.000.000 ton dizel yakıt daha teslim edecek. Bu anlaşma sayesinde Amerikalılar ve tüm dünya için dizel fiyatlarının rekor sayılarda ve hızlı bir şekilde düşmesi bekleniyor. Trump, özellikle büyük çiftçiler, hayvancılar ve kamyon şoförleri için daha düşük fiyatların önceliği olduğunu belirtti. Görüşmede ayrıca Hürmüz Boğazı'nın tam kontrolü ve İran'ın nükleer silahı olmayacağı konularına değinildi.

Trump, gelişmeyi sosyal medya üzerinden şu ifadelerle duyurdu.

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile son derece başarılı bir görüşme gerçekleştirdim. Görüşmede, Rusya'nın Amerikan ve küresel pazara derhal 300.000 tondan fazla dizel yakıt tedarik edeceği, kasım ayı boyunca 500.000 ton daha ve hemen ardından 1.000.000 ton daha tedarik edeceği konusunda anlaşmaya varıldı.

Ayrıca, dizel rafinerilerinin durumuna bağlı olarak, Rusya kısa bir süre içinde 3.000.000 ton dizel yakıt daha teslim edecek. Hürmüz Boğazı'nın TAM KONTROLÜ ve Rus enerjisiyle ilgili bu büyük duyuru sayesinde, Amerikalılar ve aslında tüm dünya için dizel fiyatları REKOR SAYILARDA ve HIZLI bir şekilde DÜŞECEK!

Özellikle büyük çiftçilerimiz, hayvancılarımız ve kamyon şoförlerimiz için daha düşük fiyatlar benim en büyük önceliğimdir. Bu çok büyük ve önemli bir duyuru. Ayrıca, İran'ın nükleer silahı olmayacağını da anlamanız gerekiyor!"

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