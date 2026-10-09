Trump'tan Rusya ile dizel yakıt anlaşması: İlk seferde 300 bin tondan fazla gönderecek

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile önemli bir görüşme yaptığını duyurdu. Görüşmede dizel yakıt tedariki konusunda anlaşmaya varıldı.
Trump, gelişmeyi sosyal medya üzerinden şu ifadelerle duyurdu.
"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile son derece başarılı bir görüşme gerçekleştirdim. Görüşmede, Rusya'nın Amerikan ve küresel pazara derhal 300.000 tondan fazla dizel yakıt tedarik edeceği, kasım ayı boyunca 500.000 ton daha ve hemen ardından 1.000.000 ton daha tedarik edeceği konusunda anlaşmaya varıldı.
Ayrıca, dizel rafinerilerinin durumuna bağlı olarak, Rusya kısa bir süre içinde 3.000.000 ton dizel yakıt daha teslim edecek. Hürmüz Boğazı'nın TAM KONTROLÜ ve Rus enerjisiyle ilgili bu büyük duyuru sayesinde, Amerikalılar ve aslında tüm dünya için dizel fiyatları REKOR SAYILARDA ve HIZLI bir şekilde DÜŞECEK!
Özellikle büyük çiftçilerimiz, hayvancılarımız ve kamyon şoförlerimiz için daha düşük fiyatlar benim en büyük önceliğimdir. Bu çok büyük ve önemli bir duyuru. Ayrıca, İran'ın nükleer silahı olmayacağını da anlamanız gerekiyor!"
Ayrıntılar geliyor...