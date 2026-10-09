Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 22:19
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 22:24

Trump'tan Rusya ile dizel yakıt anlaşması: İlk seferde 300 bin tondan fazla gönderecek

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinde dizel yakıt konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Trump'ın açıklamasına göre Rusya, hemen 300 bin tondan fazla dizel yakıt tedarik edecek. ABD Başkanı Amerikalılar ve tüm dünya için dizel fiyatlarının hızlı bir şekilde düşeceğini söyledi.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Trump'tan Rusya ile dizel yakıt anlaşması: İlk seferde 300 bin tondan fazla gönderecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 22:19
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 22:24

ABD Başkanı , Devlet Başkanı ile önemli bir görüşme yaptığını duyurdu. Görüşmede dizel yakıt tedariki konusunda anlaşmaya varıldı.

HABERİN ÖZETİ

Trump'tan Rusya ile dizel yakıt anlaşması: İlk seferde 300 bin tondan fazla gönderecek

Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşme sonucunda Rusya'nın Amerikan ve küresel pazara önemli miktarda dizel yakıt tedarik edeceği ve bunun sonucunda dizel fiyatlarının düşeceği yönünde bir anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Rusya, Amerikan ve küresel pazara derhal 300.000 tondan fazla dizel yakıt tedarik edecek.
Kasım ayı boyunca 500.000 ton ve hemen ardından 1.000.000 ton daha dizel yakıt tedarik edilecek.
Dizel rafinerilerinin durumuna bağlı olarak, Rusya kısa bir süre içinde 3.000.000 ton dizel yakıt daha teslim edecek.
Bu anlaşma sayesinde Amerikalılar ve tüm dünya için dizel fiyatlarının rekor sayılarda ve hızlı bir şekilde düşmesi bekleniyor.
Trump, özellikle büyük çiftçiler, hayvancılar ve kamyon şoförleri için daha düşük fiyatların önceliği olduğunu belirtti.
Görüşmede ayrıca Hürmüz Boğazı'nın tam kontrolü ve İran'ın nükleer silahı olmayacağı konularına değinildi.
Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.

Trump, gelişmeyi sosyal medya üzerinden şu ifadelerle duyurdu.

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile son derece başarılı bir görüşme gerçekleştirdim. Görüşmede, Rusya'nın Amerikan ve küresel pazara derhal 300.000 tondan fazla dizel yakıt tedarik edeceği, kasım ayı boyunca 500.000 ton daha ve hemen ardından 1.000.000 ton daha tedarik edeceği konusunda anlaşmaya varıldı. 

Ayrıca, dizel rafinerilerinin durumuna bağlı olarak, Rusya kısa bir süre içinde 3.000.000 ton dizel yakıt daha teslim edecek. Hürmüz Boğazı'nın TAM KONTROLÜ ve Rus enerjisiyle ilgili bu büyük duyuru sayesinde, Amerikalılar ve aslında tüm dünya için dizel fiyatları REKOR SAYILARDA ve HIZLI bir şekilde DÜŞECEK! 

Özellikle büyük çiftçilerimiz, hayvancılarımız ve kamyon şoförlerimiz için daha düşük fiyatlar benim en büyük önceliğimdir. Bu çok büyük ve önemli bir duyuru. Ayrıca, 'ın nükleer silahı olmayacağını da anlamanız gerekiyor!"

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
#rusya
#donald trump
#iran
#vladimir putin
#Dizel Yakıt
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.