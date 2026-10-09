Benzine indirim, motorine zam: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

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İstanbul
Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor.
10 Ekim 2026 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 96 kuruşluk fiyat indirimi beklenirken, motorin grubunda ise fiyat artışı öngörülüyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, zam ve indirim oranlarına ilişkin son kararın üst makamlarca verilmesinin ardından net rakamlar saat 16:00 itibarıyla kesinleşecek.
Peki 9 Ekim Cuma günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG'de şehir şehir güncel fiyatlar nasıl?
İSTANBUL (ANADOLU)
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