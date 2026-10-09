Benzine indirim, motorine zam: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor.

10 Ekim 2026 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 96 kuruşluk fiyat indirimi beklenirken, motorin grubunda ise fiyat artışı öngörülüyor.