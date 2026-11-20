Dünyanın yakından takip ettiği Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA, başarıyla tamamlanan kabul testlerinin ardından güvenlik güçlerinin envanterine girdi.

İlk etapta 3 adet KIZILELMA’nın teslim edilmesiyle dünya havacılık tarihinde ilk kez bir insansız savaş uçağı operasyonel olarak envantere alınmış oldu. Baykar’ın insansız hava araçları serüvenine başladığı ilk günden bu yana en büyük hayali olan KIZILELMA, geleceğin hava muharebesinde yeni bir dönemi başlattı.

HAVA-HAVA MUHAREBESİNDE DÜNYA TARİHİNE GEÇTİ

KIZILELMA, 8 Ekim 2025’te TOLUN ve TEBER-82 mühimmatlarıyla ilk atış testlerini tamamladı. 17 Kasım 2025’te TOYGUN Elektro-Optik Hedefleme Sistemi’nin entegre edilmesiyle kritik bir eşik daha aşıldı. 29 Kasım 2025 tarihinde Sinop açıklarında gerçekleştirilen tarihi testte KIZILELMA, ASELSAN imzalı MURAD AESA radarının işaretlediği jet motorlu hedef uçağını TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKDOĞAN görüş ötesi hava-hava füzesiyle tam isabetle vurdu.

Bu başarıyla KIZILELMA, görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini vuran dünyadaki ilk insansız savaş uçağı olarak tarihe geçti. Platform, 27 Aralık 2025’te ise yine bir ilke imza attı. İki KIZILELMA’nın akıllı filo otonomisiyle gerçekleştirdiği yakın kol uçuşu, platformun sürü otonomisi kabiliyetini ortaya koydu.

SÜPERSONİK FÜZE VE DÂHİLİ YUVADAN ATIŞ

KIZILELMA’nın 20 Mayıs 2026’da İtalyan M-346 uçaklarıyla birlikte icra ettiği otonom formasyon uçuşu, insanlı-insansız müşterek harekât konseptinde önemli bir adım oldu. 13 Temmuz 2026’da JET-230 süpersonik füzesiyle hedefini tam isabetle vuran milli insansız savaş uçağı, aynı ay içinde düşük görünürlük kabiliyetinin en kritik unsurlarından olan dâhili mühimmat yuvasından TEBER-82 ve TOLUN mühimmatlarıyla ilk atış testlerini başarıyla gerçekleştirdi.

DÜNDEN BUGÜNE YOLCULUK

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından KIZILELMA ile ilgili kritik süreci paylaştı. Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

Dünyada envantere giren ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA’mızın dünden bugüne yolculuğu!

https://x.com/Selcuk/status/2123788386192294306