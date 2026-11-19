Türk savunma sanayisinin en önemli projelerinden olan Bayraktar KIZILELMA göz dolduruyor. Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA, tarihi bir eşiği daha geride bıraktı. Proje kapsamında gerçekleştirilen test ve eğitim faaliyetlerinde bugüne kadar toplam 600 sorti gerçekleştirildi.

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HABERİN ÖZETİ Dünya havacılık tarihinde bir ilk: Bayraktar KIZILELMA envantere girdi Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın ilk 3 adedi kabul testlerini tamamlayarak güvenlik güçlerine teslim edildi ve aktif olarak göreve başladı. Bu teslimatla birlikte Türkiye, dünya havacılık tarihinde insansız bir savaş uçağını envanterine katan ilk ülke oldu. Proje kapsamında yürütülen test ve eğitim faaliyetlerinde bugüne kadar toplam 600 sorti gerçekleştirildi. KIZILELMA, görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini vuran dünyadaki ilk insansız savaş uçağı unvanını kazandı. Platform, dâhili mühimmat yuvasından atışların yanı sıra JET-230 süpersonik füzesiyle hedef vurma testlerini de başarıyla tamamladı. Baykar, 2025 yılında ulaştığı 2.2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle rekor tazelerken, toplam 40 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

Kabul testlerini başarıyla tamamlayan ilk 3 KIZILELMA ise 19 Kasım 2026 itibarıyla güvenlik güçlerine teslim edildi. Bu teslimatla birlikte Türkiye, dünya havacılık tarihinde insansız bir savaş uçağını envanterine katan ilk ülke unvanını kazandı. Baykar’ın insansız hava aracı teknolojilerindeki yolculuğuna ilk adım attığı günden itibaren kurduğu en büyük hayal olan KIZILELMA insansız savaş uçağı, teslimatla birlikte aktif olarak göreve başladı.

CUMHURİYET’İN 100. YILINDAN ÖNCE UÇTU

Kavramsal tasarım görselleri 20 Temmuz 2021’de kamuoyuyla paylaşılan KIZILELMA, 12 Mart 2022’de üretim hattına girdi. Baykar’ın 2023 yılı için açıkladığı hedefin de önüne geçerek 14 Aralık 2022’de ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Böylece Cumhuriyetimizin 100. yılına giden süreçte önemli bir kilometre taşı geride bırakıldı. KIZILELMA, 24 Nisan 2023’te AKINCI TİHA ile dünyada ilk kez iki insansız hava aracı yakın kol uçuşunu gerçekleştirdi. 27 Nisan – 1 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen TEKNOFEST İstanbul’da ise halka açık olarak insanlı savaş uçakları SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları ile önemli kol uçuşlarına imza attı.

HAVA-HAVA MUHAREBESİNDE DÜNYA TARİHİNE GEÇTİ

KIZILELMA, 8 Ekim 2025’te TOLUN ve TEBER-82 mühimmatlarıyla ilk atış testlerini tamamladı. 17 Kasım 2025’te TOYGUN Elektro-Optik Hedefleme Sistemi’nin entegre edilmesiyle kritik bir eşik daha aşıldı. 29 Kasım 2025 tarihinde Sinop açıklarında gerçekleştirilen tarihi testte KIZILELMA, ASELSAN imzalı MURAD AESA radarının işaretlediği jet motorlu hedef uçağını TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKDOĞAN görüş ötesi hava-hava füzesiyle tam isabetle vurdu. Bu başarıyla KIZILELMA, görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini vuran dünyadaki ilk insansız savaş uçağı olarak tarihe geçti.

Platform, 27 Aralık 2025’te ise yine bir ilke imza attı. İki KIZILELMA’nın akıllı filo otonomisiyle gerçekleştirdiği yakın kol uçuşu, platformun sürü otonomisi kabiliyetini ortaya koydu.

SÜPERSONİK FÜZE VE DÂHİLİ YUVADAN ATIŞ

KIZILELMA’nın 20 Mayıs 2026’da İtalyan M-346 uçaklarıyla birlikte icra ettiği otonom formasyon uçuşu, insanlı-insansız müşterek harekât konseptinde önemli bir adım oldu. 13 Temmuz 2026’da JET-230 süpersonik füzesiyle hedefini tam isabetle vuran milli insansız savaş uçağı, aynı ay içinde düşük görünürlük kabiliyetinin en kritik unsurlarından olan dâhili mühimmat yuvasından TEBER-82 ve TOLUN mühimmatlarıyla ilk atış testlerini başarıyla gerçekleştirdi.

İHRACAT ŞAMPİYONU

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini tamamen öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2025 yılında da insansız hava aracı segmentinde dünyanın en büyük ihracatçısı olmaya devam etti. Geride bıraktığımız 3 yılda dünya SİHA pazarında liderliğini sürdüren Baykar, 2025 yılında ulaştığı 2.2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle kendi rekorunu tazeledi. Son yıllarda gelirlerinin %90’ını ihracattan elde eden Baykar, Türkiye’nin yüksek teknoloji ihracatının lokomotifi oldu.

DÜNYANIN EN BÜYÜK İHA ŞİRKETİ BAYKAR

2023, 2024 ve 2025 yıllarında Türkiye’deki tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girerek İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.

2023’te sektör ihracatının üçte birini tek başına yapan Baykar, 2024 yılında da savunma ve havacılık sektörü toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirerek Türkiye’yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı. Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 37 ülkeyle, AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 16 ülke ile olmak üzere toplam 40 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

ÖMER ÇELİK: TARİHİ BİR GÜNDEYİZ

Gelişmeyle ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir paylaşım yaparak Türkiye'nin dünya havacılık tarihinde insansız bir savaş uçağını envanterine kazandıran ilk ülke olduğunu belirtti. Çelik'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Tarihi bir gündeyiz...

Dünyada bir ilk olarak, milli insansız savaş uçağımız KIZILELMA’nın 3 adedi güvenlik güçlerimizin envanterine girdi.

Türkiye, dünya havacılık tarihinde insansız bir savaş uçağını envanterine kazandıran ilk ülke oldu.

Bu, hem dünyadaki “savunma mimarileri” açısından yeni bir dönemin başlamasıdır, hem de Türkiye’nin savunmasında çok önemli bir kazanım ve oyun değiştiricidir.

“Özgüven devrimi”nin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği mücadele ülkemizi her alanda, özellikle savunma sanayinde ilklere imza atan bir noktaya taşıdı.

KIZILELMA ile elde ettiğimiz kazanıma ve başarıya imza atan Sn Selçuk Bayraktar ve Sn Haluk Bayraktar başta olmak üzere tüm Baykar ailesine ve tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz...

Milli teknoloji hamlesinin öncülerinden merhum Özdemir Bayraktar’ı rahmetle anıyoruz. Türkiye’nin gökyüzündeki yeni imzası milletimize hayırlı olsun."

https://x.com/omerrcelik/status/2123442020928651432

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