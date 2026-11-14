Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen insansız hava araçlarının, pistlerin kullanılamayacağı durumlarda da kesintisiz görev yapabilmesi amacıyla başlatılan saha çalışmalarının ilk uygulaması hayata geçirildi.

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HABERİN ÖZETİ Bayraktar AKINCI ve TB2 pist aramıyor! Kara yoluna başarılı iniş kalkış yapıldı Baykar tarafından geliştirilen insansız hava araçları, pistlerin kullanılamayacağı durumlar için kara yolunu pist olarak kullanma kabiliyetini başarıyla sergiledi. Baykar'ın geliştirdiği milli insansız hava araçları, pistlerin kullanılamayacağı durumlarda görev yapabilmesi amacıyla saha çalışmalarının ilk uygulamasını hayata geçirdi. Acil müdahale tatbikatında, milli platformlar kara yolunu pist olarak kullandı. Keşan'dan kalkan bir Bayraktar TB2, Çorlu'dan kalkan bir AKINCI ve İzmir'den kalkan başka bir Bayraktar TB2, Manisa-Balıkesir kara yoluna başarıyla iniş ve kalkış yaptı. Milli platformların pistlere bağlı kalmaksızın görev yapabilme kabiliyeti sergilenmiş oldu. Bu operasyonel konseptin, Baykar'ın geliştirdiği tüm insansız hava araçlarını kapsayacak şekilde genişletilmesi hedefleniyor. KIZILELMA ve Bayraktar TB3 gibi tüm milli platformların uygun kara yolu güzergahlarından iniş ve kalkış yapabilmesi amaçlanıyor.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin farklı noktalarında yapılan saha incelemeleri ve belirlenen güzergahlar doğrultusunda icra edilen acil müdahale tatbikatında, milli platformlar kara yolunu pist olarak kullandı.

KEŞAN, ÇORLU VE İZMİR'DEN KALKIŞ YAPTILAR

Tatbikat kapsamında 12 Kasım'da farklı üslerden havalanan üç milli hava aracı aynı noktada buluştu. Baykar'ın eğitim ve test faaliyetlerinde kullandığı ve Keşan'dan havalanan bir Bayraktar TB2, Çorlu'dan kalkan bir AKINCI ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan İzmir'den kalkış yapan bir başka Bayraktar TB2, Manisa-Balıkesir kara yoluna başarıyla iniş ve kalkış yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Baykar koordinasyonunda gerçekleştirilen faaliyetle, milli platformların pistlere bağlı kalmaksızın görev yapabilme kabiliyeti sergilenmiş oldu.

İNİŞ KALKIŞ KABİLİYETİNİN TÜM PLATFORMLARA YAYILMASI HEDEFLENİYOR

Acil müdahale senaryoları çerçevesinde oluşturulan operasyonel konseptin, Baykar'ın geliştirdiği tüm insansız hava araçlarını kapsayacak şekilde genişletildiği bildirildi.

Yapılan planlamalar doğrultusunda, Türkiye'nin ilk milli insansız savaş uçağı KIZILELMA ile kısa pistli gemilerden iniş-kalkış kabiliyetine sahip Bayraktar TB3 de dahil olmak üzere, şirket tarafından geliştirilen tüm milli platformların uygun kara yolu güzergahlarından iniş ve kalkış yapabilmesi hedefleniyor.

KURUMLAR ARASI GENİŞ ÇAPLI KOORDİNASYON

MSB, KGM ve Baykar koordinasyonunda yürütülen çalışma süresince itfaiye ve ambulans ekipleri hazır beklerken, yol güzergahında tüm güvenlik önlemleri alındı. Manisa Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kara yolu hattında gerekli emniyet tedbirleri uygulandı.

Tatbikat, TSK bünyesindeki kuvvet komutanlıkları ile İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yerinde takip edildi.