ABD basını, merkezli Axios haber sitesi, üç ABD’li kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail istihbarat servisi Mossad Başkanı Roman Gofman’ın Washington DC'ye geldiğini iddia ederek ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden üst düzey yetkililerle görüşeceğini öne sürdü.

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HABERİN ÖZETİ Mossad Başkanı Gofman'ın ABD'de CIA Başkanı Ratcliffe ile görüşeceği iddia edildi Mossad Başkanı Roman Gofman'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Trump'a İran'a yönelik savaşı yeniden başlatma baskısı yaptığı bir dönemde ABD'li üst düzey yetkililerle görüşmek üzere Washington'a gittiği iddia edildi. Axios'un ABD'li kaynaklara dayandırdığı habere göre Gofman, CIA Başkanı John Ratcliffe ve ardından Miami'de Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya gelecek. Kaynaklar, Trump'ın Suudi Arabistan, Katar ve BAE ile birlikte İran limanlarına yönelik ABD ablukasını ve ekonomik baskıyı sürdürme kararı aldığını belirtti. Trump, bölge ülkelerinin talepleri doğrultusunda süreci daha medeni bir şekilde yürüttüklerini ve Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, BAE ile Bahreyn'in bekleme sürecini tercih ettiğini açıkladı. ABD Başkanı Trump, Netanyahu'dan gelen İran'a yönelik savaşı yeniden başlatma baskılarını reddetti. Beyaz Saray ve Mossad konuya ilişkin bir açıklama yapmazken, Trump ve Netanyahu'nun 5 Kasım'da İran ile ilgili konuları görüştüğü bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun en yakın danışmanlarından biri olan Gofman’ın ziyaretinin, Netanyahu’nun Trump’a İran’a yönelik savaşı yeniden başlatmaya yönelik baskıda bulunduğu bir dönemde geldiği kaydedildi.

" TRUMP İRAN ÜZERİNDEKİ EKONOMİK BASKININ SÜRDÜRÜLMESİ KARARINI VERDİ"

ABD’li kaynaklar, Gofman’ın CIA Başkanı John Ratcliffe ile bir araya geleceğini öne sürerken, daha sonra Florida eyaletindeki Miami’de Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya geleceğini iddia etti. Beyaz Saray ve Mossad’dan konuya ilişkin açıklama yapılmadı.



Kaynaklara göre Trump, Washington-Tahran arasındaki gerginliğin diplomatik yollarla çözülüp çözülemeyeceğini görmek üzere Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’yle (BAE) birlikte İran limanlarına yönelik ABD ablukasının ve Tahran üzerindeki ekonomik baskının sürdürülmesine karar verdi.

"SUUDİ ARABİSTAN BENDEN RİCA ETTİ"

ABD Başkanı dün yaptığı bir açıklamada, İran’a yönelik saldırı ihtimali ve müzakere sürecine ilişkin, "İstersem bu durumu anında sonlandırabilirim. Korumak istediğim ülkelerin talepleri doğrultusunda bunu biraz uzun yoldan, daha medeni bir şekilde hallediyoruz. Suudi Arabistan, İran’ın parçalanıyor olması nedeniyle benden durumun mevcut haliyle ilerlemesine izin vermemi rica etti. Katar, Kuveyt, BAE, Bahreyn; hepsi bu bekleme sürecini tercih diyor" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, İran’a yönelik savaşın yeniden başlatılmasına yönelik Netanyahu’dan gelen baskıları reddetmişti. Bir ABD’li yetkili, Trump ve Netanyahu’nun 5 Kasım’da İran ile ilgili başlıkları görüştüğünü bildirdi.