ABD Başkanı Donald Trump, Salem News Channel adlı muhafazakar kanala yaptığı telefon bağlantısında, dış politika gündemini değerlendirdi. ABD Başkanı, İran, Küba ve İsrail ile ilgili çarpıcı mesajlar verdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Trump'tan Küba'ya operasyon sinyali: Görevden ayrılmadan önce halletmek istiyorum ABD Başkanı Trump, Küba'ya yönelik olası bir askeri müdahale seçeneğini değerlendireceğini belirtti. Trump, görevden ayrılmadan önce Küba meselesini halletmek istediğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Küba ile ilgili süreci "çok iyi" yönettiğini ve gerekenleri yaptığını vurguladı. Trump, Küba'nın "başarısız bir ülke" olduğunu ve durumun "çok kötü gittiğini" ifade etti. Askeri güç kullanımının kendisi için uygun olacağını ve kesinlikle değerlendireceğini belirtti.

"KÜBA MESELESİNİ HALLETMEK İSTİYORUM"

Donald Trump, Küba'ya askeri bir müdahale yapıp yapmayacağı sorusunu, "Görevden ayrılmadan önce Küba meselesini halletmek istiyorum." şeklinde cevapladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Küba ile ilgili süreci "çok iyi" yönettiğini ve gerekenleri yaptığını vurgulayan Trump, "Durumu çok yakından takip ediyoruz. Durum çok kötü gidiyor, esasen Küba başarısız bir ülke." ifadesini kullandı.

Trump, Küba'ya yönelik askeri güç kullanımı konusunda, "Bunun için biraz askeri güç gerekse, zayıf bir operasyon olsa bile, sizin için sorun olur mu?" şeklindeki soruya "Benim için uygundur, bunu kesinlikle değerlendiririm." yanıtını verdi.

"İSRAİL'DE BAŞBAKAN OLABİLİRİM"

İsrail'e her zaman güçlü destek verdiğini belirten Trump, bu duruşunun değişmediğini ve kendisinin halen "en İsrail destekçisi ABD başkanlarından" olduğunu dile getirdi.

Trump, yaptıklarıyla İsrail kamuoyunda güçlü bir desteğe sahip olduğuna dikkati çekerek, "İsrail'de destek oranım yüzde 99, oradaki en popüler kişiyim. Bu iş bittiğinde İsrail'e gidip başbakan olabilirim." diye konuştu.

Michigan'da Demokrat aday iken Müslüman Abdul el-Sayed'in Cumhuriyetçi rakibine kıyasla Yahudi seçmenlerden daha fazla oy aldığını hatırlatan ABD Başkanı, bunu anlayamadığını söyledi.

"İRAN'A YENİDEN SALDIRABİLİRİZ"

Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek için askeri güce başvurma konusunda tereddüt edip etmeyeceği sorusuna "Hayır, hiç tereddüt etmem." cevabını verdi. İran'a yönelik kapsamlı "askeri operasyonlara" dönüp dönmeme konusunda kapıyı açık bırakan Trump, bu yöndeki soruyu "Olabilir." diyerek yanıtladı.

İran konusunda "çok iyi gittiklerini" anlatan ABD Başkanı, Hürmüz Boğazı'ndan savaş öncesi döneme kıyasla daha fazla petrol geçirdiklerini ileri sürdü.

"Venezuela'yı kazandık ve Hürmüz Boğazı'nı kontrol ediyoruz. Boğaz tamamen kontrolümüz altında." diyen Trump, İran savaşının kendileri için "kolay" olduğunu savundu.

İran savaşını ne zaman isterlerse o zaman kazanabileceklerini ve bu zamanlamanın kendilerine ait olduğunu iddia eden Trump, "Şu anda savaşı kazanma sürecinin ortasındayız." yorumunu yaptı.