ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran'la bir anlaşmaya ihtiyacımız yok. O günler çoktan geçti. Onların parasını, yüz milyarlarca dolarını aldık ve boğazını da ele geçirdik" ifadelerini kullandı.

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HABERİN ÖZETİ Trump'tan İran açıklaması: Anlaşma olmayacak, boğazı ele geçirdik ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran ile bir anlaşmaya ihtiyaçları olmadığını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Trump, "İran'la bir anlaşmaya ihtiyacımız yok. O günler çoktan geçti." ifadelerini kullandı. Trump, İran'ın parasının, yüz milyarlarca dolarının alındığını ve boğazının da ele geçirildiğini belirtti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna özel röportajda Donald Trump’a yönelik uyarıda bulunarak, "Trump, yeniden savaş başlatmaya karar verirse, ara seçimlerde yaşadığı mağlubiyete benzer bir yenilgiye uğrayacağını bilmeli" demişti.

"KARAR VERMESİ VE AÇIKLAMA YAPMASI GEREKEN TARAF ONLAR"

Galibaf, gelinen noktada ortada "ne savaş ne de barış" durumu bulunduğunu belirtirken, taraflar arasındaki temaslarda ABD’ye çok açık, şeffaf ve mantıklı bir cevap verdiklerini savundu. ABD tarafına İran’ın "haklı taleplerini" ilettiklerini belirten Galibaf, bu taleplerin ABD ve İsrail’in saldırganlığı ve tehditleriyle karşılık bulduğunu söyledi. İranlı yetkili, Washington ile anlaşma sağlanmasının mümkün olduğunu ancak İran'ın şartlarının kabul edilmesi gerektiğini vurgulayarak, ABD tarafından cevap beklediklerini belirtti. Galibaf, "Top bir bakıma Amerika’nın sahasında, karar vermesi ve açıklama yapması gereken taraf onlar" ifadelerini kullandı.

İSRAİL İLE ABD ARASINDA SOĞUK RÜZGAR

İsrail ile ABD arasında İran politikası nedeniyle yaşanan gerilim tırmanıyor. Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, iki liderin hafta sonu gerçekleştirdiği telefon görüşmesi oldukça hararetli geçti.

Görüşmeye aşina kaynaklar, bu konuşmayı alışılmadık derecede zorlu ve hararetli bir tartışma olarak tanımlarken, bir kaynak görüşmeyi "cehennemden fırlamış bir bağırma kavgası" şeklinde nitelendirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise iki lider arasında bağrışma yaşandığı iddiaları reddedilerek, konuşmanın çatışmacı geçmediği savunuldu.