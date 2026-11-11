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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 23:22
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 23:28

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Alexander Darchiev hayatını kaybetti

Rusya’nın ABD Büyükelçisi Alexander Darchiev 66 yaşında ani bir şekilde hayatını kaybetti. Darchiev'in yaşamını yitirdiği Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından duyuruldu.

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Editor
 Selahattin Demirel
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Rusya'nın ABD Büyükelçisi Alexander Darchiev hayatını kaybetti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 23:22
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 23:28

'nın Büyükelçisi Alexander Darchiev, görev başında hayatını kaybetti. tarafından yapılan açıklamada, Darchiev'in bugün ani şekilde yaşamını yitirdiği bildirildi.

HABERİN ÖZETİ

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Alexander Darchiev hayatını kaybetti

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Rusya'nın ABD Büyükelçisi Alexander Darchiev, 66 yaşında görev başında ani şekilde hayatını kaybetti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Alexander Darchiev'in 11 Kasım'da 66 yaşında ani bir şekilde vefat ettiğini duyurdu.
Bakanlık açıklamasında büyükelçinin ölüm nedenine ilişkin herhangi bir detay verilmedi.
Darchiev, Mart 2025'te Rusya'nın ABD Büyükelçisi olarak atanmıştı.
Darchiev daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Amerika Departmanı Başkanlığı ve 2014-2021 yılları arasında Rusya'nın Kanada Büyükelçiliği görevlerini yürütmüştü.
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Açıklamada, "Rusya Dışişleri Bakanlığı yönetimi ve çalışanları, Rusya'nın ABD Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Alexander Darchiev'in 11 Kasım'da 66 yaşında ani şekilde hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle duyurmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Alexander Darchiev hayatını kaybetti

"EN KRİTİK ALANDA GÖREV YAPIYORDU"

Dışişleri Bakanlığı, Darchiev'i "üstün bir diplomat, deneyimli bir lider, nazik bir dost ve öğretmen" olarak nitelendirdi. Açıklamada, Darchiev'in ABD konularında son derece yetkin bir profesyonel ve önemli bir uzman olduğu vurgulanarak, Rus dış politikasının en kritik alanlarından birinde görev yaptığı belirtildi. Bakanlık açıklamasında, "Aramızdan çok erken ayrılan meslektaşımızın hatırası sonsuza kadar kalplerimizde yaşayacak" denildi.

Açıklamada, Darchiev’in ölüm nedenine ilişkin bir detay verilmedi. Rus diplomatlar, Darchiev'in ailesine ve yakınlarına taziyelerini iletti.

SON GÖREVİNE 2025'TE ATANMIŞTI

Darchiev, Mart 2025'te Rusya'nın ABD Büyükelçisi olarak atanmıştı. Atama öncesinde Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kuzey Amerika Departmanı Başkanı olarak görev yapan Darchiev ayrıca 2014-2021 yıllarında Rusya'nın Büyükelçiliği görevini yürütmüştü.

 

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