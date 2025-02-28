Son dakika | Rusya, ABD'ye büyükelçi atadı

İstanbul'da dün gerçekleştirilen Rus-ABD heyeti arasındaki görüşmelerde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik Dairesi Direktörü Aleksandr Darchiev, ABD'ye Büyükelçi olarak atandı.

Şu anda Dışişleri Bakanlığı’nın Kuzey Amerika Dairesi Başkanı olan Darchiyev’in yakında Washington’a gitmesi bekleniyor.

Rusya, Ekim ayında son büyükelçisinin görevden ayrılmasından bu yana ABD’de bir temsilci bulundurmuyordu.

TARİHİ ADIM İSTANBUL ZİRVESİ SONRASI GELDİ

Rusya DIşişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İki ülkenin diplomatik misyonlarının işleyişinin normalleştirilmesine ilişkin 27 Şubat’ta İstanbul’da gerçekleşen istişarelerde, ABD tarafı Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik Dairesi Direktörü Aleksandr Nikitiç Darçiyev’in Rusya Federasyonu’nun Amerika Birleşik Devletleri nezdindeki Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi olarak atanmasına dair agreman (agrément) notasını sundu” ifadelerine yer verildi.

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