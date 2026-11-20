Ülke gündeminin ilk sıralarını aylardır meşgul eden ve gittikçe genişleyen fon soruşturmasında önemli bir gelişme kaydedildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fon soruşturmasında Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Altınbaş Çekya'da yakalandı Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Altınbaş, hakkında yürütülen fon soruşturması kapsamında Çekya'da yakalandı. Serdar Altınbaş, 'Sermaye Piyasası Kanuna Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama' suçlarından difüzyonla uluslararası seviyede aranıyordu. Şahsın yakalanması Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı koordinesinde sağlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şahsın iade işlemlerinin derhal başlatıldığı bildirildi.

“Sermaye Piyasası Kanuna Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarından difüzyonla uluslararası seviyede aranan Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Altınbaş Çekya’da yakalandı.

"TÜRKİYE'YE İADE İŞLEMLERİ BAŞLATILDI"

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sermaye Piyasası Kanuna Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarından difüzyonla uluslararası seviyede aranan Serdar Altınbaş isimli şahsın, Çekya’da yakalanması sağlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu;

“Sermaye Piyasası Kanuna Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarından difüzyon ile uluslararası seviyede aranan Serdar Altınbaş isimli şahsın Çekya’da yakalanması sağlandı ve iade işlemleri derhal başlatıldı.

Kahraman Polislerimizi, Interpol Daire Başkanlığımızı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz."