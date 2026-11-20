Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray'da altyapıdan yetişip takımın değişilmez isimlerinden biri haline gelen Yunus Akgün, sergilediği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un hücum kurgusunda kilit rol üstlenen ve yüksek formuyla dünyaca ünlü yıldız Leroy Sane'den formayı kapan 26 yaşındaki milli oyuncu için Almanya'dan çarpıcı bir transfer iddiası geldi.

ALMAN DEVİ HAREKETE GEÇTİ

Almanya merkezli spor yayıncısı DAZN'da, Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Borussia Dortmund'un Yunus Akgün'ü kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladığı duyuruldu. Sarı-siyahlı ekibin iki sezondur yakından takip ettiği milli yıldız için ocak ayındaki ara transfer döneminde Galatasaray yönetimine resmi teklif sunacağı belirtildi.

MASADAKİ 3 FARKLI TRANSFER FORMÜLÜ

Transferi bitirmek için tüm şartları zorlamaya hazırlanan Borussia Dortmund'un, sarı-kırmızılı kulübü ikna etmek adına 3 ayrı plan hazırladığı aktarıldı. Alman temsilcisinin Galatasaray'a ileteceği ilk teklifin 25 milyon euro doğrudan bonservis bedeli olduğu kaydedildi. Dortmund cephesinin hazırladığı ikinci formülde ise rakamın daha da yukarı çekildiği ve 35 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu içeren kiralama modelinin masaya getirileceği ifade edildi.

SABİTZER TAKASI GÜNDEMDE

Borussia Dortmund'un Galatasaray'ın direncini kırmak için devreye sokacağı üçüncü ve son seçeneğin ise takas artı para formülü olduğu öğrenildi. Buna göre Alman kulübü, avusturyalı tecrübeli orta saha oyuncusu Marcel Sabitzer'i takasta önererek üzerine bir miktar bonservis bedeli ödemeyi teklif edecek.