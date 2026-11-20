ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dün gerçekleştirdiği üçlü zirvenin ardından önemli açıklamalarda bulunduğu bir basın toplantısı düzenledi.

"İRAN KABUL EDECEĞİM BİR ANLAŞMA İSTEMİYOR"

Trump, akaryakıt fiyatlarındaki değişimin İran'la yapacakları anlaşmaya bağlı olduğunu belirtirken "İran, benim kabul edebileceğim bir anlaşma istemiyor." dedi.

"YAPAY ZEKA VERİ MERKEZLERİNİN ABD DIŞINDA KURULMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

ABD Başkanı ayrıca Çin'deki görüşmesi hakkında da bilgi vererek "Şi ile yapay zeka güvenliği önlemlerinde anlaştık. Yapay zeka veri merkezlerinin ABD dışında inşa edilmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Şİ UÇAKTA BENİ DEĞİL ÜLKEMİZİ KARŞILADI"

Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Petrol fiyatları İran ile anlaşmaya da bağlı fakat İran, benim kabul edebileceğim bir anlaşma istemiyor. Ben gerçek bir anlaşma yapmak istiyorum.

Dün akşam ülke tarihinde Asya'ya düzenlenen en başarılı başkanlık ziyaretlerinden birinin ardından ülkemize döndük. Çin çok etkilendi. Rusya çok etkilendi. Ben çok etkilendim.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping yapay zeka alanındaki başarımız nedeniyle beni tebrik etti. Veri merkezleri için çok sert bir mücadele vereceğiz. Şirketlerimizin ülkemizin dışında veri merkezleri inşa etmelerine izin vermeyeceğiz.

Şi, uçakta beni değil, ülkemizi karşıladı. Bu daha önce asla yapmadığı bir şey. Bu, ülkemize saygı duyduğu anlamına geliyor.

"NÜKLEER ÇATIŞMA YAŞANMAMASI İÇİN ANLAŞTIK"

ABD, Rusya ve Çin nükleer çatışma yaşanmasına asla izin verilmemesi konusunda resmen anlaşmaya vardı.

"PUTİN BANA SAVAŞA BİTİRMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Putin dün gece bana, başkan ben olsaydım Ukrayna’daki savaşın yaşanmayacağını söyledi. Kendisine 'Ben başkan olsaydım Ukrayna’ya girer miydin?' diye sordum, 'Hayır' dedi. Putin bana savaşı bitirme arzusunu ifade etti.

İran'ın kirli bomba yaptıklarına dair bir söylenti var. İran’da olup bitenler hakkında çok şey biliyoruz. Söyledikleri her şeyi, kim olduklarını, nerede olduklarını biliyoruz. Bunu öğreniriz. Böyle bir şeye izin vermeyiz.



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