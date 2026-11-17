ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşme öncesi ASEAN Zirvesi'ne katılmak üzere Filipinler'e gitti.

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HABERİN ÖZETİ Donald Trump çok yakında diyerek duyurdu: "Savaşı bitirecek anlaşma" ABD Başkanı Donald Trump, ASEAN Zirvesi için Filipinler'e giderek Rusya-Ukrayna savaşı hakkında açıklamalarda bulundu. Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşme öncesinde ASEAN Zirvesi'ne katılmak üzere Filipinler'in başkenti Manila'ya ulaştı. Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirecek anlaşmanın "çok yakın" olduğunu belirtti. Trump, Rusya lideri Putin ile ayrı olarak görüşmek istediğini dile getirdi.

Filipinler'in başkenti Manila'ya varan Donald Trump, Rusya ve Ukrayna Savaşına ilişkin çok değerlendirmede bulundu.

PUTIN İLE GÖRÜŞME SİNYALİ

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirecek anlaşmanın "Çok yakın" olduğunu söyleyen Trump, Rusya lideri Putin ile ayrı görüşmek istediğini dile getirdi.