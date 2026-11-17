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İstanbul
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşme öncesi ASEAN Zirvesi'ne katılmak üzere Filipinler'e gitti.
Filipinler'in başkenti Manila'ya varan Donald Trump, Rusya ve Ukrayna Savaşına ilişkin çok değerlendirmede bulundu.
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirecek anlaşmanın "Çok yakın" olduğunu söyleyen Trump, Rusya lideri Putin ile ayrı görüşmek istediğini dile getirdi.