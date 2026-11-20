‘Terörsüz Türkiye’ süreci kapsamında bölgesel değerlendirme toplantıları devam ediyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi ikinci kez valilerle görüşecek. Bakan Çiftçi, ‘Terörsüz Türkiye' sürecinde gelinen son nokta ve bölgedeki gelişmeleri ele almak üzere yarın Tunceli'de bölge valileriyle bir araya gelecek. Çiftçi'nin başkanlığında gerçekleştirilecek ‘Bölge Valileri ile Terörsüz Türkiye Konulu Toplantı'da, yürütülen çalışmalar ve sahadaki güncel durum kapsamlı şekilde masaya yatırılacak

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HABERİN ÖZETİ Terörsüz Türkiye sürecinde kritik toplantı: Bakan Çiftçi, 8 ilin valisi ile buluşacak Bakan Çiftçi, 'Terörsüz Türkiye' sürecindeki gelinen son noktayı ve bölgedeki gelişmeleri ele almak üzere yarın Tunceli'de bölge valileriyle bir araya gelecek. Toplantı, Bakan Çiftçi'nin başkanlığında 'Bölge Valileri ile Terörsüz Türkiye Konulu Toplantı' başlığıyla gerçekleştirilecek. Toplantıya Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Vali ve Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün İstihbarat Başkanları ve Terörle Mücadele Daire Başkanları katılacak. Tunceli, Adıyaman, Bayburt, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Malatya ve Şanlıurfa'nın valileri, il jandarma komutanları ve il emniyet müdürleri de toplantıda yer alacak. Bir önceki benzer toplantı 17 Ekim'de Batman'da yapılmıştı ve Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak ve Van'dan katılım olmuştu.

8 İLİN VALİSİ KATILACAK

Toplantıya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ile Vali, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'ın yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün İstihbarat Başkanları ile Terörle Mücadele Daire Başkanları da katılacak. Bölgesel değerlendirmelerin yapılacağı programa; Tunceli, Adıyaman, Bayburt, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Malatya ve Şanlıurfa'nın valileri, il jandarma komutanları ve il emniyet müdürleri katılacak.

BİR ÖNCEKİ TOPLANTI BATMAN'DA YAPILMIŞTI

Bakan Çiftçi başkanlığında ‘Terörsüz Türkiye' gündemiyle 17 Ekim'de Batman'da yapılan bir önceki bölge valileri toplantısına; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak ve Van'ın valileri, il jandarma komutanları ve il emniyet müdürleri katılmıştı. Toplantıda ‘Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin yürütülen çalışmalar, bölgedeki güvenlik ve asayiş tedbirleri ile kamu düzeninin tahkimine yönelik adımlar ele alınmıştı.