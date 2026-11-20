Bankalar arasındaki mevduat ve katılım hesabı getiri yarışında makas açıldı. Kasım 2026 güncel verilerine göre 1 milyon TL'sini 32 gün vadeye bağlayanların net kazancı 21 bin 179 TL'den başlayıp 29 bin 291 TL'ye kadar yükseliyor; faiz ve kar payı oranları ise yüzde 45'e ulaşıyor.



İşte banka banka tüm rakamlar...