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İstanbul
Bankalar arasındaki mevduat ve katılım hesabı getiri yarışında makas açıldı. Kasım 2026 güncel verilerine göre 1 milyon TL'sini 32 gün vadeye bağlayanların net kazancı 21 bin 179 TL'den başlayıp 29 bin 291 TL'ye kadar yükseliyor; faiz ve kar payı oranları ise yüzde 45'e ulaşıyor.
İşte banka banka tüm rakamlar...
Ziraat Katılım – Anında Günlük Hesap
Ziraat Dinamik – Dinamik Kazandıran Hesap
Şekerbank – Gece Gündüz Hesap
QNB – Kazandıran Günlük Hesap
TEB – Marifetli Hesap
CEPTETEB – Marifetli Hesap
Odea – Oksijen Hesap
ON Dijital – ON Extra
Fibabanka – Kiraz Hesap
DenizBank – Kaptan Hesap
Enpara Bank – Vadeli Hesap
İş Bankası – Vadeli TL Hesabı
ING – Turuncu Hesap
HadiBank – Günlük Kazandıran Hesap
Alternatif Bank – VOV Hesap
Hayat Finans – Katılma Hesabı
ON Dijital – E-Mevduat
ING – Vadeli Hesap
Ziraat Dinamik – Standart Vadeli Hesap
Odea – Yeni Vadeli Mevduat Hesap
Anadolubank – Renkli Hesap
QNB – E-Vadeli Mevduat Hesabı
Şekerbank – Hoş Geldin Faizi
DenizBank – E-Mevduat
Akbank – Vadeli Hesap TL
Akbank – Serbest Plus Hesap
N Kolay – N Kolay Bono
Vakıf Katılım – Günlük Hesap
Türk Ticaret Bankası – Salkım Hesap
Hayat Finans – Avantajlı Hesap
Türkiye Finans – Günlük Hesap