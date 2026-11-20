Marmara Denizi'nin ortasında bulunan Paşalimanı Adası'nda kalp krizi geçiren Mahmut S. isimli vatandaş, hayatını kaybetti. Düzenli olarak doktorun bulunmadığı adada cenazeler için kullanılan soğutmalı tabut bozulunca vatandaşlar ilginç bir yöntem buldu.

CANSIZ BEDENİNİ DONDURMA DOLABINA KOYDULAR

Hastanın vefatı sonrası yakınlarının adaya ulaşmasını beklemek için merhum Mahmut S.'nin cenazesi camiye alındı. Adada morg olmadığı için kullanmak istedikleri soğutuculu tabutun soğutma sistemi ise çalışmadı. Yaşanan olayların üzerine merhum Mahmut S.'nin bedeni dondurma dolabına defin bekledi. Merhumun yakınlarının Gebze'den Paşalimanı Adası'na ulaşması ile Mahmut S. toprağa verildi.

ÖLÜLERİN SORUN YAŞADIĞI ADADA DİRİLER HİZMET BEKLİYOR

Öte yandan, İHA muhabirinin ada sakinleri gerçekleştirdiği görüşme neticesinde ilginç tespitler ortaya çıktı. Adada bir hastane olmadığı, bir sağlık ocağı bulunduğu onda da tek sağlık görevlisi çalıştığı öğrenildi. Doktorun ise hafta bir görevlendirme ile geldiği iddia edildi. Hastane olmadığı ve morguna da bulunmadığı adada yıllarca yapılan başvurulara rağmen ne ilçe belediyesi ne de büyükşehir belediyesi morg hizmeti vermediği de gelen iddialar arasında yer aldı. Sağlık hizmeti anlamında sorunların olduğu adada okul da bulunmuyor.