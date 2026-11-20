Android kullanıcılarının yıllardır alışık olduğu uygulama yükleme sistemi değişiyor. Google, Play Store dışından indirilen APK dosyalarına yönelik geliştirici doğrulama zorunluluğunu Ocak 2027 itibarıyla dünya genelinde uygulamaya hazırlanıyor. Yeni sistemle birlikte Google tarafından doğrulanmamış geliştiricilere ait uygulamalar, Android cihazlara eskisi kadar kolay yüklenemeyecek. Google'ın 2025 yılında duyurduğu düzenleme, kullanıcılar ve bağımsız geliştiriciler arasında tartışmalara yol açmıştı. Ancak şirket, eleştirilere rağmen kararından vazgeçmedi. Eylül 2026'da Brezilya, Endonezya, Singapur ve Tayland'da uygulanmaya başlanan sistem, şimdi tüm dünyaya yayılıyor.

Google'ın açıkladığı takvime göre yeni kurallar Ocak 2027'de kademeli olarak yürürlüğe girecek. Geçiş sürecinin birkaç ay içinde tamamlanması planlanırken, geliştiricilerden uygulamalarının engellenmemesi için kayıt işlemlerini önceden tamamlamaları isteniyor.