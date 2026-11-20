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UYGULAMALAR
İstanbul
Android kullanıcılarının yıllardır alışık olduğu uygulama yükleme sistemi değişiyor. Google, Play Store dışından indirilen APK dosyalarına yönelik geliştirici doğrulama zorunluluğunu Ocak 2027 itibarıyla dünya genelinde uygulamaya hazırlanıyor. Yeni sistemle birlikte Google tarafından doğrulanmamış geliştiricilere ait uygulamalar, Android cihazlara eskisi kadar kolay yüklenemeyecek. Google'ın 2025 yılında duyurduğu düzenleme, kullanıcılar ve bağımsız geliştiriciler arasında tartışmalara yol açmıştı. Ancak şirket, eleştirilere rağmen kararından vazgeçmedi. Eylül 2026'da Brezilya, Endonezya, Singapur ve Tayland'da uygulanmaya başlanan sistem, şimdi tüm dünyaya yayılıyor.
Google'ın açıkladığı takvime göre yeni kurallar Ocak 2027'de kademeli olarak yürürlüğe girecek. Geçiş sürecinin birkaç ay içinde tamamlanması planlanırken, geliştiricilerden uygulamalarının engellenmemesi için kayıt işlemlerini önceden tamamlamaları isteniyor.
Yeni düzenlemenin merkezinde geliştirici kimliklerinin doğrulanması bulunuyor. Google, uygulama dağıtmak isteyen geliştiricilerden resmi kimlik belgelerini sunmalarını ve 25 dolar kayıt ücreti ödemelerini istiyor. Şirketin amacı, kötü amaçlı yazılımların yayılmasını önlemek ve sahte uygulamalar üzerinden dolandırıcılık yapan kişilerin işini zorlaştırmak. Ancak bu değişiklik, Android'in en önemli özelliklerinden biri olan üçüncü taraf kaynaklardan uygulama yükleme özgürlüğünü de doğrudan etkileyecek.
Google'ın verdiği bilgilere göre Play Store dışında dağıtılan milyonlarca uygulama şimdiden doğrulama sistemine kaydedildi. Şirket, kayıtlı uygulamaların dünya genelindeki Android uygulama yüklemelerinin yüzde 99'undan fazlasını kapsadığını belirtiyor. Yeni doğrulama altyapısı, Android 8 Oreo ve üzeri işletim sistemine sahip Google sertifikalı cihazlara da dağıtıldı.
Google'ın yeni kuralları yalnızca internetten indirilen APK dosyalarıyla sınırlı kalmayacak. Üçüncü taraf uygulama mağazaları da doğrulama zorunluluğunun kapsamına girecek. Şirket, Samsung Galaxy Store, Honor, Oppo, Xiaomi, Transsion ve Vivo gibi büyük uygulama mağazalarıyla iş birliği yürütüyor.
Yeni sistemin zorunlu hale gelmesiyle bu mağazalarda da yalnızca kimliği doğrulanmış geliştiricilerin uygulamaları listelenebilecek. Böylece Google'ın denetimi, Play Store dışındaki uygulama dağıtım kanallarında da etkisini gösterecek.
Geliştirici doğrulama zorunluluğuna yönelik eleştiriler, Google'ın bazı kuralları yeniden gözden geçirmesini sağladı. Özellikle bağımsız geliştiriciler ve hobi amaçlı uygulama hazırlayan kullanıcılar için ücretsiz bir doğrulama seçeneği getirildi. Bu hesaplarla geliştirilen uygulamalar en fazla 50 cihaza yüklenebilecek. Google, başlangıçta 25 cihaz olarak belirlediği sınırı gelen tepkiler üzerine yükseltti. Şirket ayrıca geliştiricilerin yeni uygulama paketlerini sisteme daha kolay kaydedebilmeleri için bir API kullanıma sundu.
Android kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir başka değişiklik ise doğrulanmamış uygulamaların yüklenme yöntemi olacak. Google, bu uygulamaların tamamen engellenmesi yerine Advanced Flow adını verdiği alternatif bir yükleme seçeneği hazırladı. Böylece kullanıcılar, geliştiricisi doğrulanmamış APK dosyalarını da cihazlarına yükleyebilecek.
Ancak bunun için yalnızca telefon ayarlarından bir seçeneği açmak yeterli olmayacak. Kullanıcıların önce çeşitli güvenlik uyarılarını geçmesi, ardından işlemi tamamlayabilmek için 24 saat beklemesi gerekecek. Google, bu bekleme süresinin kullanıcıların karşılaşabilecekleri güvenlik risklerini değerlendirmelerine yardımcı olacağını savunuyor. Advanced Flow özelliği ise şimdiden kullanılabiliyor.
Google'ın yeni doğrulama sistemi güvenlik gerekçesiyle hayata geçirilse de Android'in açık ekosistemi üzerindeki etkileri tartışılıyor. Özellikle Google tarafından yaptırım uygulanan ülkelerdeki geliştiricilerin kimlik doğrulama işlemlerini tamamlayamaması, bu kişilerin uygulamalarını dağıtmasını zorlaştırabilir.
Bir diğer tartışma konusu ise internet bağlantısı olmadan APK yüklenip yüklenemeyeceği.
Google'ın açıklamalarına göre yaygın kullanılan uygulamaların doğrulama bilgileri cihazlarda önbelleğe alınacak. Ancak diğer uygulamalar için yükleme öncesinde Google sunucularıyla bağlantı kurulması gerekebilecek.
Bu durum, internet erişiminin olmadığı ortamlarda uygulama yüklemek isteyen Android kullanıcıları açısından yeni sorunlar yaratabilir. Google'ın geliştiriciler ve uygulama dağıtıcıları için yayımladığı kılavuzlarda ise yeni sistemin takvimine ilişkin ayrıntılar yer alıyor. Belgelerde, doğrulama altyapısının 1 Mart 2027 itibarıyla tamamen devreye girmesinin beklendiği belirtiliyor.