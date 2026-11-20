Ara transfer dönemi yaklaşırken Beşiktaş cephesinde transfer gündemi hareketlendi. İtalyan medyasından yansıyan haberlere göre siyah-beyazlı yönetim, devre arasında kadrosuna bir fırsat transferi katmak için düğmeye bastı.

SAĞ KANATTA ROTASYON SIKINTISI ÖNCELİĞİ DEĞİŞTİRDİ

Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano, sezonun geride kalan bölümünde sağ kanat bölgesinde elindeki Cerny, Rashica ve Poku üçlüsünden istediği verimi alamadı. Alternatif çözümlere yönelen İtalyan çalıştırıcının bu bölgede zaman zaman İlhan Fakılı'ya görev verdiği, son olarak Gençlerbirliği karşılaşmasında ise Leandro Trossard'ı sağ kanatta değerlendirdiği kaydedildi.

Siyah-beyazlı kulübün ara transfer döneminde ilk etapta stoper ve orta saha bölgelerine takviye yapmayı planladığı ancak yaşanan bu tablo üzerine sağ kanat transferinin de öncelikli hedefler arasına girdiği ifade edildi.

EDON ZHEGROVA JUVENTUS'TAN AYRILMAK İSTİYOR

İtalyan basınındaki haberin detaylarında, Juventus'ta forma şansı bulmakta zorlanan 27 yaşındaki Edon Zhegrova'nın takımdan ayrılma isteğini kulüp yönetimine ilettiği belirtildi.

Düzenli oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakan Kosovalı futbolcunun durumunu yakından izleyen Beşiktaş yönetiminin, mali ve sportif şartların uygun hale gelmesi durumunda devreye girerek Zhegrova'yı kadroya katabileceği öne sürüldü.