Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "Bayğaralar" silahlı suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Adana merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonlarda 101 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

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HABERİN ÖZETİ Bayğaralar suç örgütüne 13 ilde dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana merkezli yürütülen bir soruşturmada, kamuoyunda 'Bayğaralar' olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 101 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Vatandaşların can ve mal güvenliğini hedef alan, iş insanları üzerinde baskı kurarak haksız menfaat elde etmeye çalışan suç örgütlerinin tüm bağlantılarını ortaya çıkarmak için mücadele ediliyor. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, 'Bayğaralar' olarak bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütünün faaliyetlerine ilişkin önemli deliller elde edildi. Şüphelilerin iş insanlarından silah zoruyla haraç talep ettikleri, talepleri karşılanmadığında iş yerlerine silahlı saldırılar düzenledikleri, kasten öldürme, kasten yaralama, nitelikli yağma, silahla tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçlara karıştıkları yönünde bulgulara ulaşıldı. Örgütün yurt dışında bulunan yönetici kadrosunun talimatlarıyla faaliyetlerini sürdürdüğü belirlenirken, 12'si adli süreçteki çocuk olmak üzere toplam 138 şahıs tespit edildi. Adana merkezli 13 ilde 135 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 101 şahıs yakalandı. 23'ü yurt dışında olduğu tespit edilen 37 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

13 İLDE 135 ADRESE BASKIN: 101 GÖZALTI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 138 şüpheli tespit edildi.

Bu kapsamda Adana merkezli 13 ilde belirlenen 135 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 101 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelilerden 23'ünün yurt dışında bulunduğu açıklanırken, 37 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

BAKAN GÜRLEK'TEN "GEÇİT VERMEYECEĞİZ" MESAJI

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in açıklaması şu şekilde:

MİLLETİMİZİN HUZURUNA KASTEDEN SUÇ ÖRGÜTLERİNE VE BU ÖRGÜTLERİN HİÇBİR BAĞLANTISINA GEÇİT VERMEYECEĞİZ!

Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini hedef alan, iş insanlarımız üzerinde baskı kurarak haksız menfaat elde etmeye çalışan suç örgütlerinin tüm bağlantılarını ortaya çıkarmak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü soruşturmada, kamuoyunda “Bayğaralar” olarak bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütünün faaliyetlerine ilişkin önemli deliller elde edildi.

Şüphelilerin iş insanlarından silah zoruyla haraç talep ettikleri, talepleri karşılanmadığında iş yerlerine silahlı saldırılar düzenledikleri; kasten öldürme, kasten yaralama, nitelikli yağma, silahla tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçlara karıştıkları yönünde bulgulara ulaşıldı.

Örgütün yurt dışında bulunan yönetici kadrosunun talimatlarıyla faaliyetlerini sürdürdüğü belirlenirken, 12'si adli süreçteki çocuk olmak üzere toplam 138 şahıs tespit edildi.

Bugün Adana merkezli 13 ilde, 135 adrese yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 138 şahıstan 101'i yakalanarak gözaltına alındı. 23'ü yurt dışında olduğu tespit edilen 37 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Soruşturmayı titizlikle yürüten Adana Cumhuriyet Başsavcılığımıza, sahada özveriyle görev yapan Adana İl Emniyet Müdürlüğü’ne ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Suç örgütlerinin elebaşları ve yöneticileri şunu akıllarından çıkarmasın: Bu devletin gücünü sınamaya kalkışan, milletimizin huzuruna kasteden herkes er ya da geç adalet önünde hesap verecektir! Ne sınırların arkasına saklanmak ne de suç ağlarının arkasına gizlenmek sizi kurtaracaktır. Devletimiz suç düzeninizi kökünden sökecek, bütün bağlantılarınızı ortaya çıkaracak ve hukukun gereğini sonuna kadar yerine getirecektir!