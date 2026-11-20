Mersin'de 20, 21 ve 22 Kasım 2026 tarihlerinde uygulanacak elektrik kesintileriyle ilgili program belli oldu. Kent genelindeki farklı ilçeleri kapsayan çalışma takviminde çok sayıda mahalle, cadde ve sokak bulunuyor. Mersin elektrik kesintisi programını takip eden vatandaşlar, yaşadıkları bölgelerin kesinti takviminde bulunup bulunmadığını ve günlük çalışma saatlerini araştırıyor. Akdeniz'den Anamur'a, Erdemli'den Silifke'ye, Tarsus'tan Yenişehir'e kadar uzanan programda her ilçe için farklı saat aralıkları ve çalışma kapsamları yer alıyor. İşte 20, 21 ve 22 Kasım tarihlerinde Mersin'de elektrik kesintisi uygulanacak bölgelerin tam listesi...

MERSİN ELEKTRİK KESİNTİSİ 20-21-22 KASIM 2026

AKDENİZ

Akdeniz ilçesinde 20 Kasım 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında 321040, 32435, 32970, 32975, 32980, Atatürk 12 ve Cumhuriyet 3 sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

Aynı gün 09.15 ile 10.45 saatleri arasında Takran ve 2858 sokaklarında, 11.00 ile 12.45 saatleri arasında ise Atatürk 12, Cumhuriyet 4, 2630, 2631, 2632 ve Şehitler sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.

20 Kasım günü 13.45 ile 15.30 saatleri arasında 6489 sokağında, 15.45 ile 17.30 saatleri arasında ise 64100, 64108, 6481, 6488, 6492, 6494, 6496 ve 6498 sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.

Akdeniz ilçesinde 21 Kasım 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında 32435, 32960, 32975 sokakları ve Kervan Yolu'nda elektrik kesintisi yaşanacak.

Aynı gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Ali Toker, Begonya, Fadıl Sıdalı, Hal İçi Küme Evler, Haliçikümeevler, Leylak, Nilüfer, Orkide, Refik Canatan ve Turgut Özal Bulvarı'nda şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek.

23 Kasım 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Yeşilova'da elektrik kesintisi uygulanacak.

Aynı gün 11.00 ile 12.45 saatleri arasında 59115, 59113, 144, 102017, 102083, 102062, 102085 ve 102092 sokaklarında; 13.45 ile 15.30 saatleri arasında Soda Bekirde, 102113, 102119 ve 4005 sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacak.

23 Kasım günü 15.45 ile 17.30 saatleri arasında ise 110077, 22219 ve 4001 sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.

ANAMUR

Anamur ilçesinde 20 Kasım 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Korucuk Mahallesi'nde elektrik kesintisi yaşanacak.

Aynı gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında 1425, 1431, 1429, 1430, 1427 ve 1428 sokakları ile Rauf Denktaş ve Piri Reis caddelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

20 Kasım günü 09.30 ile 17.30 saatleri arasında ise Kocabük, Ötkünler, Karataş, Merkez 5 ve Merkez 15 bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.

Anamur'da 21 Kasım 2026 tarihinde 08.30 ile 16.00 saatleri arasında 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2908, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2934, 2935, 2937, 2939 ve 2940 sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacak.

Kesintiden ayrıca Emirşah ve Merkez 13 bölgeleri ile 901, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 919, 920, 921 ve 922 sokakları da etkilenecek. Ahmet Necdet Sezer ve Bülent Ecevit caddelerinde de belirtilen saatlerde elektrik verilemeyecek.

21 Kasım günü 07.00 ile 11.00 saatleri arasında Koca Şevket ve Tekeliler bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

22 Kasım 2026 tarihinde 07.00 ile 11.00 saatleri arasında 801, 802, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814 ve 815 sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacak.

Aynı kesinti kapsamında Cahit Aslan ve Yahya Kemal Beyatlı caddeleri ile 501, 508, 509, 510, 512, 513, 522, 523 ve 526 sokakları da bulunuyor. Kazım Karabekir Caddesi ve Şehit Polis Yüksel Alçın bölgesinde de elektrik kesintisi yapılacak.

Anamur'da 23 Kasım 2026 tarihinde 09.45 ile 17.30 saatleri arasında Merkez 5 bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Aynı gün 09.30 ile 12.30 saatleri arasında 2801, 2802, 2805, 2806, 2807, 2808, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2830, 2831, 2832, 2833, 2844, 2847, 2848, 2850, 2851 ve 2852 sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacak.

Alınan bakım çalışması kararı kapsamında Alanoba, Emirege, Kamışlı ve Koyak bölgelerinde de elektrik kesintisi uygulanacak.

23 Kasım günü 14.00 ile 15.30 saatleri arasında Çukurcak bölgesinde, 15.45 ile 17.30 saatleri arasında ise Çamlıpınaralanı, Alan, Boğuk ve İmamlar Eskiköy bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

ERDEMLİ

Erdemli ilçesinde 20 Kasım 2026 tarihinde 13.00 ile 17.30 saatleri arasında Bahçelievler Mahallesi'nde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

Aynı gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Çay, Doktor, Hisar, Kırışlı, Naz ve Portakal bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

20 Kasım günü 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Akpınar, Göktepe, Merkez 9, Güneyli, Güzeloluk B.M, Merkez 4, Akçeşme 1, Bahçe 1, Harfilli, Sultan Alanı ve Molla Ahmetli bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

Aynı gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Alparslan Türkeş, Erenler, Marina, Neşe, Doruk, Kale 3, İlköğretim, Atatürk 7, Atatürk, Öğretmenler, Durmaz, Çakır, Turgut Özal, Bizim, Barbaros (Merkez), Yüceler, Şehit Polis Besim Taş ve Karaca bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

20 Kasım günü 09.15 ile 10.30 saatleri arasında Merkez 14 ve Sazak 1 bölgelerinde, 11.00 ile 12.15 saatleri arasında Sazak 1, Merkez 14 ve Köypınarı 1 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Aynı gün 14.00 ile 15.15 saatleri arasında Merkez 14 ve Köypınarı 1 bölgelerinde, 15.45 ile 17.00 saatleri arasında ise Köypınarı 1 bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak.

Erdemli'de 21 Kasım 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Ildırım, Kayrak, Koçakpınarı Cacık, Köymerkezi Yol Altı, Malupınar Gökkayrak, Üst Köy 1, Yukarı Cevizli ve Zindan bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

Aynı gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Mersin 1 bölgesi ile 50, 54, 51 ve 55 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacak.

21 Kasım günü 09.15 ile 14.00 saatleri arasında Eser Kuyu bölgesinde, 11.00 ile 12.15 saatleri arasında Çekoklu, Merkez 14 ve Hacı Hocalı bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

Aynı gün 09.15 ile 10.30 saatleri arasında Hacı Hocalı ve Merkez 14 bölgelerinde, 14.00 ile 15.15 saatleri arasında Hacı Hocalı bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Ayrıca 15.45 ile 17.00 saatleri arasında Hacı Hocalı bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Erdemli'de 22 Kasım 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Boyalı Çeşme bölgesinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.

SİLİFKE

Silifke ilçesinde 20 Kasım 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Sina, Malır, Çukur, Yeniçıktı 2, Koruklu, Yeniçıktı ve Dereköy bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

Aynı gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Kurtuluş 1, Sökün 1 ve Bahçe 3 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

20 Kasım günü 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Merkez 3 bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak.

Aynı saatlerde Aşağı, Yukarı, Aladam, Atatürk (Cumhuriyet), Atatürk (Hasanaliler), Atatürk (Kızılisalı), Atatürk 14, Atatürk 17, Atatürk 19, Atatürk 25, Atatürk 29, Atatürk 4, Atatürk 11, Atlas, Balcı, Burun, Çamlı, Çoku, Çopur, Dar, Göztepesi, Gurbet, Gürsoy, Hacı Halil, Harnuplu 1, Kale 2, Kara Deve, Kara Deve 2, Kavlaklı, Kayık Köy, Kayraç, Keşlik, Keşlik 1, Mancınık, Narlıca, Narlıca 1, Nazım Hikmet, Ören, Ören 1, Ören 2, Özbağ, Sakızlı, Sakızlı 1, Suluca, Şahpa, Telemeci, Tereli, Tereli 1 ve Tereli 3 bölgelerinde de elektrik kesintisi yaşanacak.

TARSUS

Tarsus ilçesinde 20 Kasım 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Ankara, 2565, Özbek (Mücavir), Özbek ve Bilali Habeş bölgeleri ile Ankara Bulvarı'nda şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

Aynı gün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında 0215, 0229, 0225, 0223, 0218, 0237, 0222, 0269, 0235, 0212, 0220, 0255, 0260, 0262, 0266, 0267, 0251, 0216, 0227, 0221, 02102, 04114, 0492, 0406, 0481, 0441, 0498, 0486, 0484, 04128, 0472, 0428, 0477, 0480, 0439, 0488, 0443, 04104, 0478, 0490, 0474, 0471, 0433, 0476, 0445, 0451, 0447, 0473, 0430, 0494, 0475, 04116, 04112, 04106, 04108, 0469, 0479, 0423, 0466, 0482, 0453, 0437, 0470, 0438, 04110, 04126 ve 0435 sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacak.

Kesintiden ayrıca Orhun, Turan, Şamil Basayev, Mavi, Gazipaşa, Eshab-ı Kehf ve Mavi Bulvar ile 1903, 1904, 1906, 1907, 1909, 1911, 1915, 1917, 1921, 1923, 1925, 1927, 1929, 1930, 1933, 1934, 1935, 1937, 1943, 1947, 1949, 1951, 1952, 1955, 1958, 1964, 1966, 1967, 1971, 1973, 1975, 1977, 1983, 1902, 1908, 1919, 1932, 1936, 1950, 1953, 1962, 1965, 1969, 1901, 1961, 1979, 1995, 1985 ve 1976 numaralı sokaklar etkilenecek. Emin Polat 1, Mehmet Akif Ersoy ve Şehitler bölgelerinde de elektrik verilemeyecek.

20 Kasım günü 09.00 ile 15.00 saatleri arasında 2665, 2667, 2627, 2634, 2650, 2669, 2636, 2640, 2642, 2676, 4029, 4031, 4033, 4037, 4019, 4025, 4021, 0165, 0127, 01100, 0169, 2404, 2410, 2412, 2414, 2418, 2419, 2420, 2423, 2425, 2431, 2433, 2435, 2440, 2444, 2449, 2452, 2453, 2455, 2456, 2457, 2459, 2460, 2463, 2465, 2469, 2471, 2464, 2402, 2416, 2421, 2427, 2450, 2454, 2458, 2461, 2467, 2439, 2466, 2485, 2604, 2612, 2613, 2619, 2623, 2631, 2633, 2644, 2647, 2648, 2659 ve 2661 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.

Kesintiden ayrıca Celal Bayar, Veysel Çavuş, Kasım Ekenler Bulvarı, Dr. Devlet Bahçeli, Mücahitler, Sadun Boro, Yavuz Sultan Selim, Şehit Kadir Özkan, Şehit Mesut Çiftçi, Şehit Halil Sarı, Molla Nasuh, Derviş Ağa, Molla İzzet, Muhittin Sungur, Zekeriya Karayaylalı, Ömer Nazmi, Şehit Jandarma Onbaşı M. Selçuk Kandiltaş, Piri Reis ve Yüzbaşı Yaşar bölgeleri de etkilenecek.

Aynı gün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Abdi İpekçi, 0935, 0929, 0933, 0902, 0904, 0916, 0937, 0923, 0912, 0914, 0908, 0925, 0921, 0906, 0910, 0931, 0927 ve 0919 sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacak. Sait Polat ve Hayali Hasan Yavaş bölgeleri de kesintiden etkilenecek.

20 Kasım günü 10.00 ile 13.00 saatleri arasında 0265 numaralı sokakta elektrik kesintisi yapılacak.

Aynı gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, 1202, 1204, 1206, 1873, 1821, 1828, 1833, 1844, 1846, 1875, 1850, 1811, 1813, 1814, 1809, 1852, 1864, 1842, 1848, 1869, 18124, 1871, 3604, 3602, 3606, 36101, 40112, 40114, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4009, 4010, 40100, 40102, 40103, 40104, 40106, 4029, 4031, 4032, 4033, 4036, 4042, 4044, 4045, 4046, 4048, 4049, 4052, 4053, 4055, 4056, 4057, 4059, 4060, 40107, 40109, 40111, 40113, 4012, 4013, 4015, 4016, 4018, 4019, 4020, 4022, 4023, 4025, 4026, 4027, 4061, 4062, 4065, 4066, 4068, 4069, 4070, 4072, 4073, 4075, 4076, 4078, 4079, 4080, 4083, 4085, 4086, 4087, 4089, 4091, 4096, 4097, 4098, 40101, 40105, 4034, 4040, 4047, 4051, 4054, 4058, 4021, 4024, 4028, 4064, 4067, 4071, 4074, 4077, 4081, 4084, 4095, 4099, 4011, 40115, 40121 ve 4017 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.

Kesinti kapsamında Şehit Piyade Astsubay Başçavuş Faruk Kaya, Prof. Dr. Ahmet Zeki Velidi Togan, Kasım Ekenler Bulvarı, Mücahitler, Dr. Devlet Bahçeli, Şehit Mesut Çiftçi, Şehit Jandarma Er Yurdakul Alcan ve Şehit Jandarma Başçavuş Tahsin Kurt bölgeleri de bulunuyor.

20 Kasım günü 09.15 ile 17.15 saatleri arasında 40112, 4006, 4008, 4010, 4012, 4014, 4061, 4063, 4065, 4066 ve 4068 sokakları ile Atatürk bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacak.

Aynı gün 11.00 ile 15.00 saatleri arasında 3668, 3671, 3679, 3686, 3677, 3681, 3682 ve 3684 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.

20 Kasım günü 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Esenler, Ballıca, Hacıb o zan, Kanberhüyüğü Mücavir, Kocaköy, Nemiroğlu, Yüksek ve Kanberhüyüğü bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

Aynı saatlerde Meşelik Merkez bölgesinde de elektrik verilemeyecek.

Tarsus'ta 21 Kasım 2026 tarihinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında 2312, 2301, 2310, 2304, 2314 ve 2311 sokakları ile İsmet Paşa, Cumhuriyet 3 ve Rasim Dokur bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

Aynı gün 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Çiftlik, Ereze ve Yenihan bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

21 Kasım günü 11.30 ile 13.30 saatleri arasında 0108, 0132 ve 0107 sokakları ile Kasım Ekenler Bulvarı ve Sadun Boro bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

Aynı gün 09.30 ile 12.00 saatleri arasında Kerimler bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacak.

Tarsus'ta 22 Kasım 2026 tarihinde 07.00 ile 13.00 saatleri arasında Karaçerçili, Çağbaşı, Verimli, Çiçekli ve Baltalı bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

23 Kasım 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında 16, 17, 18, 7 numaralı sokaklar ile 28 Mayıs Kurtuluş, Atatürk (Çelikli), Atatürk (Yeni Camii), Fevzi Çakmak, Gelgez ve Hacı Ferizoğlu bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

Aynı gün 10.00 ile 18.00 saatleri arasında 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 6 ve 9 numaralı sokaklar ile 28 Mayıs Kurtuluş, Atatürk (Çelikli), Atatürk (Yeni Camii), Atatürk, Fevzi Çakmak, Gelgez ve Hacı Ferizoğlu bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Ayrıca 23 Kasım günü 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Belen bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak.

YENİŞEHİR

Yenişehir ilçesinde 20 Kasım 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında 2569, 9.1, 2701, 2723, 2728, 2732, 2719, 2721, 2726, 2717, 2709, 2730 ve 2734 sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. İstemihan Talay bölgesi de kesintiden etkilenecek.

Yenişehir'de 21 Kasım 2026 tarihinde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında 1626, 1639, 1624, 1, 1665, 1601, 1611, 1631, 1610, 1614, 1635, 1607, 1604, 1603, 1637, 1633, 1609, 1612, 1608, 1602, 1628, 1658, 1656, 1736, 1718, 1755, 1707, 1740, 1709, 1739, 1745, 1704, 1703, 1705, 1719, 1702, 1713, 1711, 1717, 1715, 1723, 1714, 1708, 1706, 1751, 1722, 1720, 1710, 1712, 1753, 1731, 1767, 1716, 1726, 1742 ve 1796 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.

Kesintiden ayrıca Gazi Mustafa Kemal ve Hüseyin Okan Merzeci bölgeleri etkilenecek.

23 Kasım 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında 2569, 9.1, 2701, 2723, 2728, 2732, 2719, 2721, 2726, 2717, 2709, 2730 ve 2734 sokaklarında yeniden elektrik kesintisi yaşanacak. İstemihan Talay bölgesi de planlı kesinti kapsamında bulunuyor.