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İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Kasım hava durumu tahminlerini yayımladı. İstanbul, Bursa, Kocaeli, Balıkesir ve Çanakkale'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ilde kuvvetli rüzgâr ve fırtına beklenirken, 17 kente sarı kodlu uyarı verildi. İstanbul'da kuvvetli sağanak yağışın öğle ve akşam saatlerinde kuvvetleneceği belirtildi.
Kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı yapılan 9 il:
Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova.
Gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılan 8 il:
Hatay, Kastamonu, Kahramanmaraş, Zonguldak, Bartın, Karabük, Osmaniye ve Düzce.
Marmara'nın doğusu, Ege (Denizli dışında), Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Tekirdağ, Isparta, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinde kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi. Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Karabük, Kastamonu ve Samsun çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgârın hızının saatte 40 ila 70 kilometreye ulaşması ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.
Özellikle İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova'da kuvvetli rüzgâra karşı dikkatli olunması istendi.
|Bölge
|Şehir
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|MARMARA
|BURSA
|27°C
|Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|ÇANAKKALE
|23°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|İSTANBUL
|21°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
|KIRKLARELİ
|21°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|EGE
|DENİZLİ
|24°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|İZMİR
|24°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|MANİSA
|24°C
|Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|MUĞLA
|21°C
|Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|AKDENİZ
|ADANA
|23°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|ANTALYA
|24°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|BURDUR
|21°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|HATAY
|22°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
|İÇ ANADOLU
|ANKARA
|18°C
|Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
|ÇANKIRI
|20°C
|Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
|ESKİŞEHİR
|21°C
|Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
|KONYA
|22°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|BATI KARADENİZ
|BOLU
|21°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|DÜZCE
|25°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
|KASTAMONU
|19°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
|ZONGULDAK
|23°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|AMASYA
|24°C
|Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
|RİZE
|23°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|SAMSUN
|26°C
|Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
|TRABZON
|24°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|DOĞU ANADOLU
|ERZURUM
|11°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|KARS
|12°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|MALATYA
|17°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|VAN
|14°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|DİYARBAKIR
|15°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|MARDİN
|13°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|SİİRT
|16°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|ŞANLIURFA
|21°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, Bölgenin doğusu, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Denizli dışında) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları ve Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
KONYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimleri ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
RİZE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı