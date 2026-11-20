Döviz piyasalarında hareketlilik devam ediyor. Küresel ve yurt içi ekonomik gelişmelerin etkisiyle dolar ve euro kurlarındaki değişimler yakından takip ediliyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar güncel döviz fiyatlarını araştırırken, dolar ve euro haftanın son işlem gününü yükselişle açtı. İşte 20 Kasım 2026 itibarıyla güncel dolar ve euro fiyatları...