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İstanbul
Döviz piyasalarında hareketlilik devam ediyor. Küresel ve yurt içi ekonomik gelişmelerin etkisiyle dolar ve euro kurlarındaki değişimler yakından takip ediliyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar güncel döviz fiyatlarını araştırırken, dolar ve euro haftanın son işlem gününü yükselişle açtı. İşte 20 Kasım 2026 itibarıyla güncel dolar ve euro fiyatları...
DOLAR NE KADAR?
Alış (TL): 50,568 TL
Satış (TL): 50,5811 TL
EURO NE KADAR?
Alış (TL): 55,5541 TL
Satış (TL): 55,5885 TL