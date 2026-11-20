Şampiyonluk umutlarını yeşertmek isteyen Fenerbahçe’de yönetimin gündemi transfer. Emre Belözoğlu, Samandıra’daki yıldızları parlatmak için mesai harcarken yönetim de takviye için kolları sıvamış durumda. Ancak önce kontenjanı boşaltmak gerekiyor.

NENE VE MIMOVIC KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Kadroda düşünülmeyen Dorgeles Nene ve Ognjen Mimovic için gelen teklifleri değerlendiren sarı lacivertliler, bu isimlerin yerine 23 yaş altı alternatif arayışına başladı.

LUKAKU'YA TEKLİF VAR

Lukaku, Asensio ve Brown konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan Aziz Yıldırım çok istemese de MLS takımları ve Anderlecht’ten teklif alan Lukaku’nun gönderilmesi ihtimali masada.

ASENSIO İSPANYOLLARIN RADARINDA

Geçirdiği ameliyat sebebiyle sahalara dönüşü şubat ayını bulacak olan Marco Asensio’nun da elden çıkarılması gündemde. Real Betis, Villarreal ve Sevilla’nın radarında olan İspanyol yıldız, uygun bir teklif gelmesi hâlinde ülkesine gönderilecek.

Bu ayrılıkların gerçekleşmesi durumunda Fenerbahçe, ikisi 23 yaş altı olmak üzere 4 yabancı oyuncu için kontenjan açmış olacak.

ARCHIE BROWN ADA YOLCUSU

Ancak Archie Brown'la ilgili de sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Premier Lig’den çok sayıda talibi bulunan İngiliz oyuncunun 23 milyon avroluk serbest kalma bedelinin ödenmesi hâlinde sarı lacivertli yönetim çaresiz kalacak. Bu nedenle golcü, stoper ve orta saha arayışlarına sol bek seçeneği de eklenebilir.

OOSTERWOLDE'NİN DURUMU BELİRSİZ

Sezon başında sakatlık sebebiyle Roma’nın kapısından dönen Jayden Oosterwolde’nin durumu ise belirsizliğini koruyor. İtalyan ekibinin Hollandalı oyuncuya ilgisi devam etse de sarı lacivertliler satış konusunda kararsız. Şimdilik sadece kupa maçlarında oynayabilen Oosterwolde’nin durumu kadroda oluşacak değişikliklere göre netleşecek.