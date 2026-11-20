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Konya-Kırıkkale kara yolu Kulu Makas Kavşağı yakınlarında yaşanan olayda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın ve eşi Prof. Dr. Sevim Aydın'ın içerisinde bulunduğu, sürücü Mehmet Uzunoğlu idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak karşı şeride geçip araziye takla attı.
Kazada rektör, eşi ve sürücü yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası otomobilde çıkan yangın ise itfaiye tarafından söndürüldü.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Prof. Dr. Sevim Aydın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Rektör Prof. Dr. Kemalettin Aydın ve sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından yetkililer de hastaneye geldi. Rektör Kemalettin Aydın'ın yarın bir dizi programa katılmak üzere Konya'ya gelmek üzere yolda olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, trafik kazasında hayatını kaybeden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın’ın eşi Prof. Dr. Sevim Aydın için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın’ın değerli eşi Prof. Dr. Sevim Aydın’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet; Sayın Rektörümüze, ailesine ve sevenlerine sabrıcemil ve başsağlığı diliyorum. Rabb’im mekanını cennet, makamını ali eylesin" ifadelerine yer verdi.