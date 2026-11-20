Konya-Kırıkkale kara yolu Kulu Makas Kavşağı yakınlarında yaşanan olayda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın ve eşi Prof. Dr. Sevim Aydın'ın içerisinde bulunduğu, sürücü Mehmet Uzunoğlu idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak karşı şeride geçip araziye takla attı.

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HABERİN ÖZETİ Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Kemalettin Aydın'ın aracı kaza yaptı! Eşi Sevim Aydın hayatını kaybetti Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın ve eşinin bulunduğu otomobilin kaza yapması sonucu Rektörün eşi Prof. Dr. Sevim Aydın hayatını kaybetti. Konya-Kırıkkale kara yolu Kulu Makas Kavşağı yakınlarında Mehmet Uzunoğlu idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak karşı şeride geçip araziye takla attı. Kaza sonrası otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ağır yaralı olarak Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan Prof. Dr. Sevim Aydın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Rektör Prof. Dr. Kemalettin Aydın ve sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Rektör Aydın'ın bir dizi programa katılmak üzere Konya'ya gitmekte olduğu bildirildi ve kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kazada vefat eden Prof. Dr. Sevim Aydın için taziye mesajı yayımladı.

Kazada rektör, eşi ve sürücü yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası otomobilde çıkan yangın ise itfaiye tarafından söndürüldü.

REKTÖRÜN EŞİ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Prof. Dr. Sevim Aydın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Rektör Prof. Dr. Kemalettin Aydın ve sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından yetkililer de hastaneye geldi. Rektör Kemalettin Aydın'ın yarın bir dizi programa katılmak üzere Konya'ya gelmek üzere yolda olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, trafik kazasında hayatını kaybeden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın’ın eşi Prof. Dr. Sevim Aydın için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın’ın değerli eşi Prof. Dr. Sevim Aydın’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet; Sayın Rektörümüze, ailesine ve sevenlerine sabrıcemil ve başsağlığı diliyorum. Rabb’im mekanını cennet, makamını ali eylesin" ifadelerine yer verdi.