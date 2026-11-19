Türk basınının duayen isimlerinden, gazeteci ve yazar Öcal Uluç hayatını kaybetti. Bir süredir İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nde tedavi gören Uluç'un, önceki gün sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Öcal Uluç'u dün son kez ziyaret eden meslektaşları, usta gazetecinin vefat haberiyle büyük üzüntü yaşadı. Ziyarette İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi de yer aldı.

Merhum gazeteci ve spor yorumcusu Hıncal Uluç'un ağabeyi olan Öcal Uluç, gazeteci ve siyasetçi Mehmet Ali Kışlalı ile gazeteci ve akademisyen Ahmet Taner Kışlalı'nın da kuzeniydi. Subay ve 13. Dönem milletvekili Fuat Uluç'un oğluydu. Mesleğine yıllarını veren, İzmir basınında iz bırakan Öcal Uluç'un vefatı, gazetecilik camiasında büyük üzüntüye sebep oldu.

GAZETECİLİĞE 1955 YILINDA BAŞLADI

Gazeteciliğe 1955 yılında Ankara'da Yenigün Gazetesi'nin spor servisinde başlayan Öcal Uluç, yaklaşık 70 yıllık meslek hayatı boyunca muhabirlikten yöneticiliğe, spor yazarlığından köşe yazarlığına kadar basının farklı alanlarında görev yaptı.

Gazetecilik kariyerinin ilk dönemlerinde Kudret ve Yenigün gazetelerinde çalışan Uluç, daha sonra Öncü Gazetesi'nde yazı işleri müdürlüğü görevini üstlendi. Yankı dergisinde de görev yapan usta gazeteci, Tasvir ve Son Baskı gazetelerinde çalıştı.

1975 yılında İzmir'e gelen Öcal Uluç, Tercüman Gazetesi'nin Ankara ve İzmir bürolarında görev yaptı. Bir dönem Güneş Gazetesi'nin spor servisinde de çalışan Uluç, Erkekçe dergisinde yazılar kaleme aldı.

1991 yılından beri Türkiye Gazetesi'nde yazarlık yapan Uluç, Gözlem Gazetesi'nde de görev aldı. Pencere Haber ve Dokuz Eylül Gazetesi'nde yayımlanan yazılarıyla gazetecilik çalışmalarını sürdürdü.